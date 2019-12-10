banner255
banner69
Kuğulu Park oldu sulu park
Kuğulu Park oldu sulu park
13 0
Hentbol U20’lerde sona doğru
Hentbol U20’lerde sona doğru
18 0
 
Birbirinden lezzetli tost tarifleri
Birbirinden lezzetli tost tarifleri
30 0
Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı
Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı
38 0
“Öksüzler” perde açıyor
“Öksüzler” perde açıyor
16 0
Hamitköy'e ilaç gibi galibiyet
Hamitköy'e ilaç gibi galibiyet
139 0
MTG yakın takipte
MTG yakın takipte
68 0
banner82

Türk Bankası’ndan kara para aklama konusunda önemli panel

banner27

Ülkemizin köklü bankalarından olan Türk Bankası, 11 Aralık Çarşamba günü bankacılık sektörünü yakından ilgilendiren kara para aklama konusuyla ilgili panele ev sahipliği yapacak.

Türk Bankası’ndan kara para aklama konusunda önemli panel

11 Aralık Çarşamba günü 14:30 - 17:30 saatleri arasında Lefkoşa Golden Tulip Otel‘de düzenlenecek “Finansal Suçların Önlenmesinin Ekonomik Gelişimdeki Önemi” Paneli’nde kara para aklama konusu konuşulacak.

Panelin, Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleşeceği ve simültane çeviri olacağı bildirildi.

Panelin moderatörlüğünü gazeteci Can Sarvan’ın yapacağı etkinlikte panelistler ise Ahmet Vefik Dinçer, (Fineksus CEO) Halil Okur, (Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği - Genel Sekreter), Hasan Hastürer, (Gazeteci – Yazar) Mustafa Kemal Şahin, Yönetim Kurulu Denetim & Risk Komitesi Üyesi, TurkishBank Grup ve Thomas Piontek, (Yönetici Ortak, Piontek Advisory / EBRD Proje Yöneticisi) olacak.

Panelin programı ise şöyle: 

14:30 Karşılama & Kayıt

15:00 Açılış Konuşması

15:15 Thomas Piontek – Sunum

15:30 Panel, Soru & Cevap

16:30 Kokteyl & Panelistlerle Sohbet

TÜRK BANKASI YÖNETİCİLERİNDEN MEHMET KÜÇÜK’E ZİYARET

Öte yandan Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif ile Müdür Yardımcısı Mustafa Kayahan dün Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve HALKIN SESİ Gazetesi direktörü Mehmet Küçük’ü ziyaret ederek Çarşamba günü yapılacak panele davet ederek bir süre sohbet ettiler.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.