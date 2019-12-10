Türk Bankası’ndan kara para aklama konusunda önemli panel

Ülkemizin köklü bankalarından olan Türk Bankası, 11 Aralık Çarşamba günü bankacılık sektörünü yakından ilgilendiren kara para aklama konusuyla ilgili panele ev sahipliği yapacak.

11 Aralık Çarşamba günü 14:30 - 17:30 saatleri arasında Lefkoşa Golden Tulip Otel‘de düzenlenecek “Finansal Suçların Önlenmesinin Ekonomik Gelişimdeki Önemi” Paneli’nde kara para aklama konusu konuşulacak. Panelin, Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleşeceği ve simültane çeviri olacağı bildirildi. Panelin moderatörlüğünü gazeteci Can Sarvan’ın yapacağı etkinlikte panelistler ise Ahmet Vefik Dinçer, (Fineksus CEO) Halil Okur, (Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği - Genel Sekreter), Hasan Hastürer, (Gazeteci – Yazar) Mustafa Kemal Şahin, Yönetim Kurulu Denetim & Risk Komitesi Üyesi, TurkishBank Grup ve Thomas Piontek, (Yönetici Ortak, Piontek Advisory / EBRD Proje Yöneticisi) olacak. Panelin programı ise şöyle: 14:30 Karşılama & Kayıt 15:00 Açılış Konuşması 15:15 Thomas Piontek – Sunum 15:30 Panel, Soru & Cevap 16:30 Kokteyl & Panelistlerle Sohbet TÜRK BANKASI YÖNETİCİLERİNDEN MEHMET KÜÇÜK’E ZİYARET Öte yandan Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif ile Müdür Yardımcısı Mustafa Kayahan dün Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve HALKIN SESİ Gazetesi direktörü Mehmet Küçük’ü ziyaret ederek Çarşamba günü yapılacak panele davet ederek bir süre sohbet ettiler.