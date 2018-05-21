Türk Bankası girişimci gençleri ödüllendirdi

Türk Bankası ev sahipliğinde gerçekleşen Investimate 2018 Sanal Yatırım Yarışması KKTC finalinde ödüller sahiplerini buldu

Turkish Yatırım’ın ana sponsor olarak Türkiye, KKTC ve İngiltere’de sosyal sorumluluk projesi olarak 2. kez desteklediği, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından organize edilen, en kapsamlı sanal yatırım yarışması olarak kabul gören ‘Investimate 2018 Sanal Yatırım Yarışması’nın KKTC finali Türk Bankası sponsorluğunda büyük bir coşkuyla Merit Lefkoşa Otel’de yapıldı.

Bu yıl 12 Mart-20 Nisan tarihleri arasında 6 hafta süren yarışma boyunca üniversiteli gençler 100.000.-TL ile hisse senedi, VİOP ve varant gibi araçları kullanarak, Borsa İstanbul’un canlı piyasa verileri desteği ile yatırım fırsatı yakaladı. Bu sene yarışmaya hak kazanan 3.000 katılımcıdan 300’e yakınının KKTC’deki öğrencilerin oluşturması ise büyük bir sevinçle karşılandı. Yarışma sonucunda dereceye girenlere toplamda 5 bin TL nakdi ödül, uçak bileti ödülü ve Türk Bankası staj ödülleri verildi. Yarışma birincisi ise Avrupa Merkez Bankası ziyaret ödülü gibi eşsiz bir fırsata sahip oldu.

Açılış konuşmalarının ardından KKTC üniversiteleri arasından 5 finalist, alanında uzman juri üyeleri önünde kendilerini başarıya götüren stratejilerini anlattıkları sunumlarla kıran kırana yarıştı. Uzman jürinin puanlaması sonucunda Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nden İrem Uysal birincilik ödülünü alırken, diğer 4 finalist ise derece sıralamalarıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Assem Alloubani, Omar Emhemed, Mohammed Al-kindi ve Reema Alshurafa oldu. Platforma eklenen İngilizce dil versiyonu sayesinde yabancı öğrencilerin bu yıl yarışmaya ilgisinin daha yoğun olduğu gözlendi.

TurkishBank Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene yarışma öncesi yaptığı konuşmada, Türk Bankası’nın finansal okuryazarlığın ve finansal farkındalığın artırılmasına yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarını desteklemeye devam edeceği müjdesini verdi.

Hakan Börteçene, Merit Lefkoşa Otel’de toplantının yapıldığı salonun kendisini 7-8 ay öncesine götürdüğünü ve aynı salonda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde anlaştığı tek banka olarak iş birliği yapma kararını aldıklarını ifade etti. Börteçene konuşması sırasında ‘Adamızın her ekonominin ihtiyacı olduğu gibi sermaye piyasası enstrümanlarına ihtiyacı olduğu’nu kaydetti.

Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif ise yarışmayı bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini ve amaçlarının sermaye piyasası ile sermaye piyasası ürünleri hakkında farkındalık yaratmak olduğunu vurguladı. Üniversite öğrencilerinin gelecek yarışmalarda katılımlarının artarak devam edeceğine inandığını belirtti.

Raif, ülkemizdeki mevzuat noksanlığının sermaye piyasalarının gelişimine büyük engel teşkil ettiğini, yanı başımızdaki ana vatanımızda sermaye piyasalarına ilişkin gelişmiş bir mevzuat bulunduğunu ve ülkemizde de bu mevzuatı uyarlayarak sermaye piyasalarının gelişimine katkı koyabileceğimizi ifade etti.

Turkish Yatırım Genel Müdürü Serkan Sayar, bu seneki yarışmaya ilk defa İngiltere’deki üniversitelerden de katılım sağlandığını belirtti ve TurkishBank’ın yatırım yaptığı üç ülkeden, Kıbrıs, Türkiye ve İngiltere’den yarışmacıların katılımı olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Yarışmanın Juri Başkanı akademisyen Murat Sağman ise hisse senedi yatırımlarına ilginin artması gereğine vurgu yaptı.

Investimate 2018 Sanal Yatırım Yarışması, ödüllerin dağıtımının hemen ardından Merit Lefkoşa Otel’in bahçesinde yapılan renkli kokteyl ile devam etti.