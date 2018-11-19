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Türk Bankası genç girişimcilerin yanında

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Türk Bankası genç girişimcilerin yanında
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Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi-Proje Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KISBÜ-PARGEM) Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın

katkılarıyla KKTC’de ilk kez ‘KKTC Üniversiteler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Fikir Yarışması’ 1 Kasım’da düzenlendi.

14 farklı grubun katıldığı yarışmada jüri üyesi olan Türk Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Erhan Raif, yaptığı açıklamada; "Böyle bir etkinlikte yer aldığımız için Türk Bankası olarak çok mutluyuz. Bugün burada 14 farklı proje değerlendireceğiz. Gençlerle bir arada olmak, üreten ve gelişen nesle destek olmak bizler için gurur verici. Ülke ekonomisinin gelişmesinde girişimciliğin kilit bir rolü vardıri biz Türk Bankası olarak genç girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında değişim ve gelişimi sağlamanın yolu fikir üretmektir. 'Üreten toplum' olma yolunda ihtiyacımız olan şey yaratıcı genç nesildir. Biz de en az gençler kadar heyecanlıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yarışmacı gençlerimize başarılar diliyorum.'' dedi.

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