Türk Ajansı Kıbrıs 44 yaşında

TAK'ın kuruluş yıldönümü nedeniyle Kurum Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı ile TAK personeli, sırasıyla Atatürk Anıtı ile Küçük ve Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret ederek çelenk koyup saygı duruşunda bulunuldu

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 44’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı ile Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarına çelenk konuldu.



TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı ile TAK personeli, sırasıyla Atatürk Anıtı ile Küçük ve Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde, saygı duruşunun ardından anıtlara çelenk sunuldu.



Neriman Saygılı, Denktaş’ın anıt mezarına çelenk konulmasından sonra kısa bir de açıklama yaptı.



Neriman Saygılı, “TAK 44 yıldır ilkelerinden ödün vermeden, objektif ve doğru haberleriyle hem kendi kamuoyunu bilgilendiriyor, hem de Kıbrıs Türk halkının sesini uluslararası alanda duyuruyor” dedi.



Haberlerin basın yayın organlarına, halka hızlı şekilde ulaştırılması için var olan imkanlar dahilinde özveriyle çalışıldığını vurgulayan Saygılı, Kıbrıs Türk yayın organlarının her zaman TAK’a destek verdiğini söyleyerek teşekkür etti.



Denktaş’ın TAK’ın 21 Aralık 1973’te kurulmasına öncülük ettiğini de anımsatan Neriman Saygılı, toplum liderleri Denktaş ve Küçük’ü saygı ve rahmetle andıklarını kaydetti.