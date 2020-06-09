Turizmcilerden tabutlu, cenaze marşlı eylem

KITSAB üyeleri üzerinde “KKTC Turizmi” yazan tabut şeklindeki ahşap sandığı bandonun cenaze marşı eşliğinde Başbakanlık önüne bırakan eylemciler, “Biz bu tabuta girmeyi reddediyoruz. Tekrar turizm" sloganı attı

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başbakanlık önünde eylem yapıyor. Eyleme, Otelciler Birliği ile turizm sektörüyle ilgili diğer meslek grupları temsilcileri destek veriyor.

Üzerinde “KKTC Turizmi” yazan tabut şeklindeki ahşap sandığı bandonun cenaze marşı eşliğinde Başbakanlık önüne bırakan eylemciler, “Biz bu tabuta girmeyi reddediyoruz. Tekrar turizm" sloganı attı. Her kabine üyesinin adına şezlong ve plaj malzemelerinin yanı sıra bavullar da bırakan eylemciler, uçuşların durmasını da kağıt uçaklar uçurarak protesto etti.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun eylemcilere hitap ettiği konuşmada, Başbakanla görüşmek için dün 2 saat beklediklerini ama parti meclisinden dolayı bu görüşmenin gerçekleşmediğini söyledi.

Tolun, “Ülkeye 1 milyon 100 turist getiren, ekonomiye yüzde 60 katkı sağlayan ve 54 sektöre iş imkanı yaratan bizleri yok sayamazsınız. Bu tsunaminin ilk dalgalarıdır" dedi.

Olağanüstü istekleri olmadığını kaydeden Tolun, sektörün Mart 2021’e kadar hizmet veremeyeceğini, halkın fakirleşmesinden dolayı iç turizmden de talep olmadığını belirtti.

Orhan Tolun, Başbakanın kendileriyle Başbakanlık önünde görüşmesini bekleyeceklerini ve gerekmesi halinde heyetin daha sonra yukarıya çıkabileceğini kaydetti.

Tolun, otelcilere, casinoculara, restorancılara, kiralık araba işletmecilerine ve rehberlere desteklerinden ötürü teşekkür etti.

KITSAB TALEPLERİ

KITSAB’ın 30 Mayıs’ta yazılı bir açıklamaya duyurduğu talepleri şöyleydi:

“Birçok sektöre nisan-mayıs ayları için sağlanan desteğin turizm işletmeler için Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması. Turizm ve seyahat acentelerinin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarından Aralık ayına kadar muaf tutulması ve/veya yaratılacak fondan bu kaleme katkı yapılması. Nisan ve mayıs aylarında turizm ve seyahat acentelerinin kira aidatlarından tamamen muaf tutulması. Müteakip aylarda ise ve/veya en geç Aralık ayına kadar muaccel olacak kira borçları için devletin acentelere katkı yapması;

Aralık 2020’ye kadar acentelerin su ve elektrik borcuna devlet tarafından ve/veya ilgili fon tarafından katkı sağlanması. Kalkınma Bankası nezdinde acentelik belgeleri gösterilerek, kefil ve/veya ipotek şartı aranmaksızın turizm ve seyahat acentelerine düşük faiz oranlı (%4- %5) ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verilmesi

Mali Protokol çerçevesine turizm sektörüne yapılacak katkının acentelere de aktarılması. Kurulacak komisyon ve kurullarda turizm sektöründe faaliyet gösteren her kesimden temsilcinin yer almasının sağlanması. Bankalar faiz oranlarının düşürülmesi, kredilerin ötelenmesine devam edilmesi ve kredi kartlarında minimum ödeme oranı olan yüzde 1’in uygulanmasına devam edilmesi. Devletin acentelere ve KITSAB’a alacaklarının tamamını ödemesi. Gerçekleşemeyen paket turlar için acentelere yapılan ödemelerin 18 ay haklarının baki kalması koşulu ile ötelenmesi; ödenen tutar karşılığında acentelerin müşterilerine paket tur için tatil kuponu (voucher) verebilmesi için Bakanlar Kurulu’nda tavsiye kararı çıkarılması"