Turizm Planlama Dairesi Müdürü görevden alındı

urizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama Dairesi Müdürü Hakan Ataöv görevden alındı; yerine Kemal Can atandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, üçlü kararnameyle yapılan görevden alma ve atama, yarından itibaren geçerli olacak.