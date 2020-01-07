banner255
banner69
44 0
Su taşkınları yolları kapattı
Su taşkınları yolları kapattı
154 0
 
Sebze almak yürek ister
Sebze almak yürek ister
37 0
Kıta cehenneme dönüştü
Kıta cehenneme dönüştü
35 0
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
56 0
Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?
Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?
68 0
Geçitkale zorlanmadı
Geçitkale zorlanmadı
111 0
banner355

Turizm Planlama Dairesi Müdürü görevden alındı

banner27

Turizm Planlama Dairesi Müdürü görevden alındı

urizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama Dairesi Müdürü Hakan Ataöv görevden alındı; yerine Kemal Can atandı.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, üçlü kararnameyle yapılan görevden alma ve atama, yarından itibaren geçerli olacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.