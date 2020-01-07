Turizm Planlama Dairesi Müdürü görevden alındı

urizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama Dairesi Müdürü Hakan Ataöv görevden alındı; yerine Kemal Can atandı.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, üçlü kararnameyle yapılan görevden alma ve atama, yarından itibaren geçerli olacak.
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