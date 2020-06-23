banner411
banner69
Karadağ’da Lefke klasiği
Karadağ’da Lefke klasiği
126 0
Karting sezonu açıldı
Karting sezonu açıldı
25 0
 
140 0
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
97 0
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
77 0
Gece Ebuka ile güzel
Gece Ebuka ile güzel
96 0
Leymosun derbisi Gıravatlıların
Leymosun derbisi Gıravatlıların
109 0
banner460

Turizm Bakanlığı'nda devir teslim töreni

banner27

Başbakan Tatar tarafından görevden alınan Ünal Üstel, Turizm Bakanlığı görevini UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren'e devretti

Turizm Bakanlığı'nda devir teslim töreni

 

UBP-HP hükümetinde ilk kabine değişikliği oldu. Turizm ve Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni dün yapıldı. UBP Girne milletvekili Ünal Üstel Turizm ve Çevre Bakanlığı görevini UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren'e devretti.
Görevde 1 yılı doldurduğunu belirten, görev değişikliğini “nöbet değişimi” olarak nitelendiren Üstel "Çalışmalarımızın tümü turizmi daha ileriye taşımak içindi. İstemediğimiz talihsiz bir olay oldu, görev değişikliği oldu, projelerimiz yarım kaldı ama Sayın Evren’e her zaman yardımcı olmaya hazırız” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren de, Üstel’in turizm bakanlığındaki tecrübelerine işaret ederek, faaliyetlerin Üstel’in tecrübeleri ışığında yürütüldüğünü söyledi. Evren, projelerin hayata geçirilmesi, ülke turizminin daha iyiye gitmesi için çalışacağını kaydetti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.