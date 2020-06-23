Turizm Bakanlığı'nda devir teslim töreni

Başbakan Tatar tarafından görevden alınan Ünal Üstel, Turizm Bakanlığı görevini UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren'e devretti

UBP-HP hükümetinde ilk kabine değişikliği oldu. Turizm ve Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni dün yapıldı. UBP Girne milletvekili Ünal Üstel Turizm ve Çevre Bakanlığı görevini UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren'e devretti.

Görevde 1 yılı doldurduğunu belirten, görev değişikliğini “nöbet değişimi” olarak nitelendiren Üstel "Çalışmalarımızın tümü turizmi daha ileriye taşımak içindi. İstemediğimiz talihsiz bir olay oldu, görev değişikliği oldu, projelerimiz yarım kaldı ama Sayın Evren’e her zaman yardımcı olmaya hazırız” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren de, Üstel’in turizm bakanlığındaki tecrübelerine işaret ederek, faaliyetlerin Üstel’in tecrübeleri ışığında yürütüldüğünü söyledi. Evren, projelerin hayata geçirilmesi, ülke turizminin daha iyiye gitmesi için çalışacağını kaydetti.