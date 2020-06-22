Turizm Bakanlığı'nda devir teslim töreni

UBP-HP hükümetinde ilk kabine değişikliği oldu. Turizm ve Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni bugün yapıldı. UBP Girne milletvekili Ünal Üstel Turizm ve Çevre Bakanlığı görevini UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren'e devretti.

Bakanlıkta bugün öğle saatlerinde gerçekleştirilen devir teslim töreninde ilk sözü Üstel aldı.

Görevde 1 yılı doldurduğunu belirten, görev değişikliğini “nöbet değişimi” olarak nitelendiren Üstel,“Görevi devraldığımızda turizm kan kaybediyordu. Turizmin ülke için önemini farkındaydık, bu bilinçle çalıştık. Sektör temsilcileriyle de bir araya gelerek yol haritası çizdik. 2019’un sonuna geldiğimizde turizmin kan kaybını durdurduk. Yılı yüzde 5 büyüme ile kapadık” dedi.

Bu büyümenin yeterli olmadığını, KKTC’yi turizmin 12 ay canlı kalacağı bir ülke haline getirme hedefiyle çalıştıklarını söyleyen Üstel, yatak sayısının ve butik otellerin artırılması, değişik profillerdeki insanların KKTC’ye gelmesi için yaptıkları çalışmalara işaret etti.

Yurt dışında yürütülen reklam kampanyasına da dikkat çeken Ünal Üstel, KKTC’de hazırlanan programatik reklamların izlenme oranının yüksek olduğunu, KKTC’nin bu sayede Avrupa’nın saygın gazetelerinin köşe yazılarına taşındığını belirtti.

2020 Ocak ayından itibaren bu çalışmaların meyvesini almaya başladıklarını ifade eden Üstel, mart ayından itibaren yaşanan pandemi sürecine değindi, yaşananları anımsattı.

Üstel, pandeminin turizmle birlikte birçok paydaş sektörü de etkilendiğini söyledi.

Üstel, “Ülkeler kendi vatandaşlarına sahip çıkmadı, Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak onlara biz sahip çıktık. 4 bin insani kazasız belasız ülkesine gönderdik. Salgını en iyi geçiren, en güvenli ülke olduk. Sloganımız da bu” şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde de çalıştıklarını, durmadıklarını belirten Üstel, bu süreçte bakanlığın kendi imkanları doğrultusunda bir web sitesi hazırladığını kaydetti, bu siteye ilgilinin yoğun olduğunu aktardı.

Mali protokolde turizme 18 milyon ayrıldığını ve paydaşların bundan yararlanacağını da belirten Üstel, “Çalışmalarımızın tümü turizmi 2021’de daha ileriye taşımak içindi. İstemediğimiz talihsiz bir olay oldu, görev değişikliği oldu, projelerimiz yarım kaldı ama Sayın Evren’e her zaman yardımcı olmaya hazırız” dedi.

EVREN

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Üstel’in turizm bakanlığındaki tecrübelerine işaret ederek, faaliyetlerin Üstel’in tecrübeleri ışığında yürütüldüğünü söyledi.

Evren, projelerin hayata geçirilmesi, ülke turizminin daha iyiye gitmesi için çalışacağını kaydetti.