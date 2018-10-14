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Turistler perişan oldu

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Lokmacı Kapısı’ndan kuzeye geçmek isteyen yüzlerce yabancı turist, uzun süre sıra kuyruğu bekledi

Turistler perişan oldu
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Lokmacı Giriş Kapısı’ndan dün kuzeye geçmek isteyen yüzlerce yabancı turist, sıkışıklık nedeniyle perişan oldu.

Haberkıbrıs’ın haberine göre altı personelle saatlerdir hizmet verilmeye çalışılan kapıda, çalışan da perişan oldu. Bir çok personel torpil ya da kamu sınavı ile başka kamu bölümlerine aktarılırken, kalan personel de gelen turistle birlikte canından beziyor.

Hafta sonları turist akışı olduğu bilinmesine rağmen, sistemi yönetenler tedbir almıyor.

Ekonomik krizin sonuna kadar hissedildiği bu günlerde, para harcamak için gelen turiste yapılan eziyet de cabası...

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