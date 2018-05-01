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Turist artışı için çalışma

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UBP Milletvekili Sucuoğlu, yabancı turist gelmesinde ciddi düşüş olduğuna dikkat çekti; Bakan Ataoğlu ise bu azalmayı giderebilmek için çalışma başlattıklarını bildirdi

Turist artışı için çalışma
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UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, turizm sektörü ile ilgili konuşmasında, turizm ile eğitimin lokomotif sektör olarak nitelendirildiğini dile getirerek, turizme önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Yabancı turist gelmesinde ciddi düşüş olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, Türkiye’den gelen turist sayısının yüzde 90’ının iki geceliğine gelmesinin de kumar turizmine bağlı olmasından dolayı ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Ada ülkesi ve ambargolar altında olunmasından dolayı yaşanan bazı sıkıntılara da dikkat çeken Sucuoğlu, kendilerinin en büyük özlem duyduğu olayın da turistlerin ülkeye kumar değil, kültürel turizm adı altında gelmesi olduğunu belirtti.

Bazı seferlerin KKTC’ye gelişte dolu, dönüşte de boş gitmesini eleştiren Sucuoğlu, boş giden koltukların değerlendirilmesi ve satılması gerektiğini dile getirdi.

Festivallerin turistin aradığı tipik Kıbrıs üretimi hediyelik eşyalarla dolu olduğunu fakat hiç bir festivalde bir tek turistin olmamasından duydukları üzüntüyü dile getiren Sucuoğlu, festivallerin esas hedefine ulaşmadığı, hükümetin bu konuda da tedbir alarak turistlerin katılımı için teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, turizmin önemli ve lokomotif bir sektör olduğunu ve ülke ekonomisine de çok ciddi katkısı olduğunu vurguladı.

Adaya 2018 yılında gelen turist sayısında bir azalma olduğunun doğru olduğuna dikkat çeken Ataoğlu, azalmayı giderebilmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yeni destinasyonların yaratılması ve ülkeye turist getirilmesiyle ilgili çalışmaların başladığını söyleyen Ataoğlu, Türkiye’den kumar için gelindiği söyleminin doğru olduğunu fakat Türkiye’den tatil için de ülkeye gelindiğini kaydetti.

Girne-Alanya arasında gemi seferlerinin 30 Mayıs tarihinde başlayacağını yineleyen Ataoğlu, Girne- Alanya seferlerinin 2 saat 15 dakika süreceğini, oradan da kara yoluyla Antalya’ya 45 dakikada ulaşılabileceğini belirtti.

“GİRNE ANTİK LİMANDA YETKİ KARMAŞASI VAR”

Girne Antik Limanı’nda yetki karmaşası yaşandığının doğru olduğunu söyleyen Ataoğlu, yetki alanlarına girmemesine rağmen mendirek bölgesinin ışıklandırmasını yaptıklarını, önümüzdeki günlerde de bölgede çalışma başlatılacağını kaydetti.

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