Turhan isyan etti: "Büyük bir yatırımcıyı kaçırdık, küstürdük diyen yok"

Otelciler Birliği Asbaşkanı, Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, Lapta Marina ihalesine katılan ve özel izinle adaya geldikten sonra tepkilere maruz kalan dünyaca ünlü yatırım şirketi Anextour’un KKTC’ye yatırım yapmaktan vazgeçmesiyle ilgili “çok yazık, içim sızlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Turhan, ülkede son 10 gündür yaşananlara bakınca hayretler içinde kaldığını vurguladı.

Dünyanın en büyük turizm yatırımcılarından birinin ülkemize geldiğini ve 2 gece kalıp gittiğini anımsatan Turhan, “kopartılan fırtına nedeniyle yatırımcı nazikçe ''verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür dilerim ve bu yatırımı yapmaktan vazgeçtik diyor''ama kimse bunu umursamıyor büyük bir yatırımcıyı kaçırdık küstürdük diyen yok.” şeklinde konuştu.

Turhan, geçmişte de büyük bir havayolu şirketi olan ve KKTC’ye yatırım yapma girişiminde bulunan Corendon’un da küstürülüp kaçırıldığına dikkat çekti.

Ercan Turhan, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yakın geçmişte sanki bu olayın yaşanacağını hissetmişcesine ''yatırımcıların önünü açalım ve burayı bir cazibe merkezine dönüştürelim'' dediğine dikkat çekti ve “Yazık oluyor çok yazık” diyerek tepkisini dile getirdi.

Ercan Turhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Güzel ülkemizde son 10 gündür yaşananlara bakınca hayretler içinde kalıyorum ve içim sızlıyor.

Burası bir ada ülkesi ve bu ülkenin ana dinamiği başta Turizm sonra Yüksek Öğretim. Dünyanın en büyük turizm yatırımcılarından biri geliyor ve 2 gece kalıp gidiyor.

Gelmeden önce PCR testini yaptırmıs sadece kafılede ki iki kişi testsiz gelmiş ve onlarda burada yaptırmış ve sonuç negatif çıkmıs.

Ama kopartılan fırtına nedeniyle yatırımcı nazikçe ''verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür dilerim,ve bu yatırımı yapmaktan vazgeçtik diyor''ama kimse bunu umursamıyor büyük bir yatırımcıyı kaçırdık küstürdük diyen yok.

Geçmişte de büyük bir Hava yolu olan Corendon buraya bir yatırım yapacaktı o da küstürüldü ve kaçırıldı.

Eminim ki buna benzer birçok örnek yaşanmıştır.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn Fuat Oktay daha yakın geçmişte sanki bu olayın yaşanacağını hissetmişcesine ''yatırımcıların önünü açalım ve burayı bir cazibe merkezine dönüştürelim'' dedi.Tam da bu tür hadiseleri işaret etmişti.

Yazık oluyor çok yazık,bu ülkenin yatırıma ve yatırımcıya çok hemde çok ihtiyacı var. Gerçekten içim sızlıyor ve çok üzülüyorum”