Türbanlı öğretmen tartışması

Lapta Yavuzlar Lisesi’ne atanan bir öğretmenin başörtülü olması, gerginlik yarattı. KTOEÖS olaya tepki gösterince, söz konusu öğretmenin Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne gönderildiği öğrenildi

Kamu Hizmet Komisyonu tarafından Lapta Yavuzlar Lisesi’ne 25 Ekim tarihinde atanan öğretmenin başörtülü olması, huzursuzluğa neden oldu. Yavuzlar Lisesi’nde gün boyu sivil ve üniformalı polislerin beklediği öğrenildi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), sivil ve üniformalı polislerin gün boyu okulda olduğunu gerekçesi ile harekete geçti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, konunun kılık kıyafet olmadığını Türkiye’de yaşanan siyasi İslam dayatmasının ülkede de yansıtılmaya çalıştığını savundu.

Selma Eylem, sendikanın uzun yıllardır İlahiyat Koleji’nin açılma girişiminden bu yana her türlü boyutta mücadele başlattıklarını söyledi.

Eylem, “Konumuz kılık kıyafet değildir, toplumun dönüştürülmeye çalışılmasıdır. Türkiye’de yaşanılan model, bize adapta edilmeye çalışılıyor” dedi. Kamu Hizmet Komisyonu’nun bu atama kararı ile ilgili büyük bir hata yaptığını savunan Eylem, mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini siyasal islamı kadrolaştırmayı asla kabul etmeyeceklerini kaydetti. Dini sembolle atanan matematik öğretmeninin okula sivil polis ile geldiğini kaydeden Eylem, “Tepki göreceği hususunda TC Elçiliğine yapılan ihbar sonucu atanan öğretmen, okula sivil polisle geldi. Okulda hem üniformalı hem de sivil polislerin olmasını öğretmenler ve biz sendika hoş karşılamadık. Bu polislerin Türkiye Cumhuriyeti elçiliği tarafından gönderildiğini biliyoruz. Elçilik bu şekilde kadrolaşma sağlamaya çalışıyor, Kamu Hizmet Komisyonu çok büyük bir hata yaptı” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda görevli müsteşar Aytunç Şirket ise “Lapta Yavuzlar Lisesi’nde ilgili öğretmen Kamu Hizmet Komisyonu tarafından atandı, herhangi dıştan gerçekleşen bir atama olmadı” dedi.

KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ’NDEN TEPKİ

Öte yandan Karadeniz Kültür Derneği, “bir öğretmenin başörtüsü taktığı gerekçesiyle, sendika tepkisi ve baskısı üzerine Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne gönderildiğini” savunarak, bu uygulamanın insan hakları, din ve vicdan özgürlüğüne aykırı olduğunu belirtti.

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek yaptığı yazılı açıklamada, konuyu üzülerek öğrendiklerini kaydederek, şunları ileri sürdü:

“Bu ülke yasalarla mı yoksa boş teneke gibi gürültü çıkaranların söylemleriyle mi yönetilmektedir? Kılık kıyafete, uygun olmayan davranışlara, uyuşturucudan yakalanan öğretmene, özel ders vererek haksız rekabet yaratıp anayasaya aykırı davranan meslektaşlarına ses çıkarmayan öğretmen sendikalarının bu konuya bu kadar duyarlı olmaları aslında nereye hizmet ettiklerinin göstergesidir. Yapılan bu uygulama insan haklarına da din ve vicdan özgürlüğüne de aykırıdır.”

Civelek, “toplumu ayrıştırmaktan öteye gitmeyen bu uygulama hakkında Milli Eğitim Bakanlığını gerekli açıklamayı yapmaya ve yanlış karardan geri dönmeye” davet ederek, aksi takdirde hiçbir söylem ve eylemden geri kalmayacaklarını açıkladı.

