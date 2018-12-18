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Tüpgazda beklenen indirim geldi

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Tüpgazda beklenen indirim geldi
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Tüp gaz fiyatlarında indirime gidildi.

10 kiloluk tüp gazın fiyatı 74 TL’den 60 TL’ye düştü. İndirimli fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

İndirim kararını Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı. Özersay, tüp gaz fiyatını hükümetin belirlemediğini ama yakından takip ettiğini kaydederek, dünya piyasasındaki olumlu gelişmenin ve dövizdeki yeni durumun tüp gaz fiyatlarına da yansıması gerektiğinin aşikar olduğunu belirtti.

Özersay, indirimin kış girişinde vatandaşlar için iyi olacağını ifade ederek, hükümetin de vatandaşların diğer harcamalarında indirim yapma gayretini göstereceğini bildirdi.

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