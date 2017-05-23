Tüpgaz'a indirim geldi

Ev tipi gaz fiyatlarında düzenlemeye gidildi, 2.75 TL’lik indirim yapıldı

47.6 TL’ye satılan ev tipi tüp gaz fiyatında 2.75 TL’lik indirime gidildi yeni fiyat 44.75 TL oldu.

Ocak ayından itibaren art arda 4 kez zamlanan ve Mart ayından itibaren 47.5 TL’ye satılan tüp gaz fiyatı 44.75 TL’ye düştü. Yeni düzenleme bugünden itibaren geçerli olacak. Art arda 4 zam yapılmıştı… Hatırlanacağı üzere fiyatlara ilk zam 7 Ocak’ta yapılmış, tüp gaz 45 TL’den satılmaya başlanmıştı. İkinci zam ise 13 gün sonra 20 Ocak’ta hayata geçmiş, tüp gaz 46 TL’den satışa sunulmuştu. İki hafta sonra 3 Şubat tarihinde tüp gaza 3. Kez zam yapılarak, fiyatı 46.5 TL olarak değişmişti. Son zam 28 Mart tarihinde yapılmış, tüp gaz o tarihten itibaren 47.5 TL’den satılmaya başlanmıştı.