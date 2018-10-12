Tüp gazın fiyatını devlet belirlemiyor

Koop Gaz’dan sonra, İnter Gaz da ev tipi tüp gazın fiyatını 80 TL’ye indirdi. Ekonomi Bakanlığı ise tüp gazın fiyat oluşumunu gösteren bileşenleri yayımladı

Koop-Gaz’dan sonra, İnter Gaz da fiyatlarını geri çekti. İnter Gaz, 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatını 82.5 TL’den 80 TL’ye indirdi.

Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, tüp gaz fiyatını oluşturan unsurlarla ilgili açıklama yaptı.

1 Şubat 2008 tarihinde yapılan protokolle 10 kiloluk tüp gazın, denetime tabi mal kapsamından çıkarıldığı ve fiyatların devlet tarafından değil ithalatçı firmalar tarafından belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bahse konu protokolle fiyatı oluşturan bileşenlerde yapılacak değişikliklerin bakanlığa bildirilmesinin zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, açıklamasında tüp gaz fiyat girdilerini incelediğini de bildirdi. Bakanlık 10 kiloluk TÜPGAZ’ın fiyat oluşumunu gösteren bileşenleri ilgili firmalardan talep etti.

Bu çerçevede 24 Temmuz 2018’deki fiyatlar ile 10 Ekim 2018’deki fiyatlar arasında nominal farkları ile yüzde olarak değişen rakamlar firmalar tarafından bakanlığa gönderildi.

Bakanlık tarafından gönderilen tablo incelenerek yayımlandı.

Bileşenler, 24 Temmuz 2018 ve 10 Ekim 2018’deki rakamlara göre listelendi.