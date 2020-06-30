banner411
banner69
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
34 0
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
26 0
 
Klasiklerin birincisi Gürel
Klasiklerin birincisi Gürel
18 0
29 0
Arthur Juventus’ta, Pjanic Barcelona'da
Arthur Juventus’ta, Pjanic Barcelona'da
33 0
41 0
Çin’den aşı ile ilgili umutlandıran haber
Çin’den aşı ile ilgili umutlandıran haber
108 0
banner460

Tüp gazda sürpriz indirim

banner27

Tüp gazda sürpriz indirim

Ev tipi tüp gaz fiyatlarında düzenlemeye gidildi. 73 TL’ye satılan tüp gaz 5 TL'lik indirimle  68TL’ye satılacak. İndirim yarından itibaren yürürlüğe girecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.