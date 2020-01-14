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Tüp gaza 4 TL’lik zam

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10 kiloluk tüp gazın fiyatı 66 TL’den 70 TL'ye çıktı

Tüp gaza 4 TL’lik zam

Tüp gaza 4 TL’lik zam yapıldığı öğrenildi. 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı 66 TL’den 70 TL'ye çıkarıldı. 

Henüz zam kararı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak şirketlerin gazın 70 TL'ye çıkarılması kararını uygulamaya koyduğu öğrenildi. 

Koop Gaz'ın zam kararını beklettiği, İntergaz ile Jetgaz'ın bugünden itibaren uygulamaya koyacağı ifade edildi. 

Kuzey Kıbrıs’a gaz tedarik eden iki firma tarafından yeni getirilen gazın zamlı geldiğini kaydeden şirketler fiyat artışın dövizdeki dalgalanma ve Ortadoğu'daki gelişmeler nedeniyle olduğuna işaret etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı zam çalışmasını doğruladı Gaz satışı yapan şirketlerin zam talebi olduğunu ve bugün uygulamaya konacağını Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetkilileri doğruladı, bakanlık yetkilileri "1 aydır zammın önüne geçmek için çabaladık ancak 66 TL'den 70 TL'ye çıkarılması yönünde bir bilgiyi bize ilettiler” dedi.

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