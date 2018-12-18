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Tüp gaz fiyatlarında indirim geliyor

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Tüp gaz fiyatlarında indirim geliyor
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Dünya'da akaryakıt ve gaz fiyatlarında yaşanan düşüşler nedeniyle ülkemizde de bu yönde indirimler olması beklentisi kısa süre içinde gerçekleşeceği bildirildi.

Başbakan Yardımıcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay az önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tüp gaz fiyatlarında indirimin kısa süre içinde olacağını duyurudu.

Özersay'ın yaptığı açıklama şöyle

"Daha önce de açıkladığımız üzere tüp gaz fiyatlarını hükümet olarak biz belirlemiyoruz ama yakından takip ediyoruz. Dünya piyasasındaki olumlu gelişmenin ve dövizdeki yeni durumun tüp gaz fiyatlarına da yansıması gerektiği aşikardır.

Öyle anlaşılıyor ki kısa süre içinde tüp gaz fiyatlarına bir İNDİRİM gelecek. Kış girişinde bu indirim bir nebze olsun iyi gelecek diye düşünüyorum. Biz hükümet olarak elimizde imkan olduğunda vatandaş açısından diğer harcamalarda, örneğin akaryakıt ve diğer konularda indirim yapmaya gayret göstereceğiz.

Bize gelen bu bilgiyi kamuoyu ile paylaşmak istedim."

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