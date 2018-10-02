Tünelin ucu görülmeye başladı

Başbakan Erhürman, dövizin istikrar kazanmaya başladığını ve tünelin ucunun görülmeye başladığını kaydetti

Yeni yasama yılı dün başladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu temmuzda başlayan tatilin ardından dün ilk toplantısını yaptı.

Saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre başkanlığında başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından resepsiyona geçildi.

Meclis Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak.

Genel Kurul’da ilk olarak Meclis Faaliyet Raporu okundu. Daha sonra Başbakan Tufan Erhürman söz aldı.

TL’nin değer kaybına işaret eden Erhürman, bunun nasıl bir dönemden geçildiğini göstermeye yeterli olduğunu belirtti.

Türkiye de, KKTC de TL kullandığı halde ilk 8 aylık enflasyon oranlarına bakıldığında bu etkinin iki ülkede farklı şekilde yansıdığının görülebileceğini anlatan Erhürman, TC’de 12.29 olarak gerçekleşen enflasyonun, KKTC’de 24.29 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Bu bağlamda ekonomideki kırılganlığı ortadan kaldırmak için çalışmanın önemine işaret eden Erhürman, dövizdeki artışın KKTC’yi TC’ye göre daha fazla etkilediğini belirtti.

Erhürman, “Tünelin ucunda ışık görülmedi demiştim ama kastımı tekrarlamam gerekirse; o sözleri kullandığım dönemde dövizin yükselişini nerede durduracağı belli değildi. Son günlerde dolar 6, Euro 7 gibi bir seviyede istikrar olduğu görünüyor. Bu günlerde fırtına sonrası hasar tespiti günlerinde gibiyiz. Bu dar boğazdan geçiş süreci yüzümüze bir ayna tutmuştur” dedi.

ELEKTRİK ZAMMI

Erhürman, elektrikte zam yapmamak için çalışırken büyük güçlüklerle karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Erhürman bütçenin geçmesinin gecikmesinin yarattığı sıkıntılara da işaret etti.

Tünelin ucunda ışık görünmedi sözlerine işaret eden Başbakan Erhürman, o günlerde yaşanan durumu hatırlattı.

Turizm sektöründe çalışan KKTC vatandaşı sayıları hakkında bilgi veren Erhürman, istihdam açısından hiç arzu edilen bir noktada olunmadığını dile getirdi.

Erhürman yeni bir istihdam seferberliği başlatılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

7-8 aylık dönemde karamsar bir tablo olduğunu ancak yapılması gerekenlerin bilindiğini anlatan Erhürman, herşeyden önce işsizlik oranını azaltacak hamlelere başladıklarını anlattı.

Bunlar içerisinde rekabet edebilir üretim anlayışını devreye sokmanın son derece önemli olduğunu dile getiren Başbakan Erhürman, bu noktada bunun “yabancı öğrenci istihdamı” şeklinde olmaması gerektiğini anlattı.

Eğitim konusunda köklü değişikliklere ihtiyaç olduğunu anlatan Erhürman, ara eleman eksiğini kapatmak için gerekenlerin yapılması, mezun fazlalığı olan bölümlere verilen bursların gözden geçirilmesi, teknoparklar kurulması gibi çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Erhürman, kayıt dışılığın ortadan kaldırılması için yapılması gerekenler olduğunu dile getirdi.

Hasar tespit çalışmalarının 2019’un çok kolay bir yıl olmayacağını gösterdiğini dile getiren Erhürman, ekonominin ihtiyaç duyduğu yasalaştırma çalışmalarının hızlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan Erhürman, BRT’de yayınlanan “Birinci Boyut” programına konuk olarak, Cumhuriyet Meclis’nin yeni yasama yılı ve hükümet çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erhürman konuşmasında, çok kısa bir süre içerisinde kamuda personel dairesi ile denetimlerin sıklaştırılacağını da söyledi.

Erhürman, döviz ve buna bağlı olarak ülke ekonomisi ile ilgili olarak ise, dövizin istikrar kazanmaya başladığını ve tünelin ucunun görülmeye başladığını kaydetti. Son bir birbuçuk haftada dövizin istikrar kazanmasının olumlu bir işaret olduğunu dile getiren Başbakan, 2019 yılı için yapılacak hesaplamalar için dövizin seyrinin önemini vurguladı.

2019 yılında Türkiye ile protokoller imzalanacağını bu amaçla da teknik heyetlerin geçtiğimiz hafta oluşturulduğunu, çalışmalara başlandığını söyledi.2019 Mali yılı bütçe yasa tasarısının Bakanlar Kurulu gündemine gelip gelmediği ile ilgili bir soruya karşılık Başbakan, tasarının henüz gündeme gelmediğini kaydederek, 2019’un çok parlak görülmediğini dile getirdi