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Tüm kara, deniz ve hava giriş kapıları girişlere kapatıldı

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Tüm kara, deniz ve hava giriş kapıları girişlere kapatıldı

Hükümet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm kara ve hava giriş kapılarının 30 Nisan 2020 tarihine kadar, vatandaş ve vatandaşların vatandaş olmasa da eş ve çocukları hariç tüm diğer ülke vatandaşlarına kapatılmasına karar verdi. Hükümet ayrıca, ülkemize sefer yapan gemilerin bu gece saat 20.00’den başlayarak 27 Nisan gece yarısına kadar elzem hizmetler dışında ülkemize yolcu taşımalarını da yasakladı. Ancak gemiler daha önce açıklanan koşullara bağlı olarak ülkeye tır ve yük taşımaya devam edecek.

Bakanlar Kurulu tarafından bugün alınan karar aynen şöyle:

“Bakalar Kurulu Korona virüsü (Covid-19) ile ilgili tedbir amaçlı almış olduğu E.T (K-1) 555-2020 sayı ve 9.4.2020 tarihli kararın 8’nci maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verir: Tüm kara ve hava giriş kapılarının KKTC vatandaşları ve KKTC vatandaşlarının vatandaş olmasa da eş ve çocukları hariç tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine 30 Nisan 2020 tarihine kadar kapatılması, ayrıca, 11 Nisan 2020 saat 20.00’den 27 Nisan 2020 saat 0.00’ a kadar ülkemize sefer yapan gemilerin Bakanlar Kurulunun belirleyeceği elzem hizmetler haricinde yolcu taşımalarının yasaklanması ve bu süreç içerisinde ülkemize gelen gemilerin E.T ( K-1)445-2020 tarihli Bakanlar Kurulunun almış olduğu tedbir kararının 6’ncı maddesinde belirtilen koşullara bağlı olarak tır ve yük taşımaya devam etmesi.”

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