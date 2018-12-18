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"Tüm atış alanlarında güvenlik önlemleri arttırıldı"

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"Tüm atış alanlarında güvenlik önlemleri arttırıldı"
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 13-14 Aralık tarihleri arasında Güzelyurt’a bağlı Yuvacık bölgesindeki atış alanında mühimmata temas sonucu talihsiz bir kaza meydana geldiğini belirterek, kazanın ilgili komutanlıklarca her yönüyle incelenmekte olduğunu açıkladı.
Halihazırda bölgede, civar yerleşim alanlarında ve KKTC genelindeki tüm atış alanlarında güvenlik önlemlerinin arttırılarak, mühimmat arama/imha faaliyetlerine devam edilmekte olduğu kaydedilen açıklamada, “Atış eğitimleri icra edilmeden önce, can ve mal kayıplarının meydana gelmemesi için, atış eğitimleri ile atış sonrası arama/imha faaliyetlerini kapsayan tarihler ilgili komutanlıklarca, ilgili kaymakamlıklar ve basın yoluyla kamuoyuna duyurulmaktadır” denildi.

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