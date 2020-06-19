TÜK zahire alımlarına başlıyor

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), zahire alımlarına Pazartesi başlayacağını açıkladı.

TÜK’den yapılan yazılı açıklamada, zahire alımlarının kurumun Haspolat, İskele, Akdoğan, Akdoğan Tohum Hazırlama, Kumyalı, Güzelyurt, Vadili Holly Grains Depoları, Mağusa Serbest Liman, Lefkoşa Silo ve Mağusa No:4 şubelerinden yapılacağı kaydedildi.

Tohumluk Materyali alımları, kurumun sadece Akdoğan ve Akdoğan Tohum Hazırlama Tesisi’nde 29 Haziran’da başlayacak.

Kurum Şubeleri ve Alımı Yapılacak Zahire Çeşitleri

Şube Ürün Kumyalı Yemlik Arpa-Yumuşak Buğday İskele Yemlik Arpa Mağusa no:4 Yemlik Arpa-Yumuşak Buğday Serbest Liman Sert Buğday Holly Grains Yemlik Arpa Haspolat Yemlik Arpa-Tritikale-Yumuşak Buğday Lefkoşa Silo Yemlik Arpa Güzelyurt Yemlik Arpa Akdoğan Tohumluk Materyali Arpa Akdoğan Tohumluk Tohumluk Materyali Arpa Tohumluk Materyali Sert Buğday Tohumluk Materyali Yumuşak Buğday

Kurumuz Şubeleri Telefon Numaraları