TÜK zahire alımlarına başlıyor

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), zahire alımlarına Pazartesi başlayacağını açıkladı.
TÜK’den yapılan yazılı açıklamada, zahire alımlarının kurumun Haspolat, İskele, Akdoğan, Akdoğan Tohum Hazırlama, Kumyalı, Güzelyurt, Vadili Holly Grains Depoları, Mağusa Serbest Liman, Lefkoşa Silo ve Mağusa No:4 şubelerinden yapılacağı kaydedildi.
Tohumluk Materyali alımları, kurumun sadece Akdoğan ve Akdoğan Tohum Hazırlama Tesisi’nde 29 Haziran’da başlayacak.
Kurum Şubeleri ve Alımı Yapılacak Zahire Çeşitleri
|
Şube
|
Ürün
|
Kumyalı
|
Yemlik Arpa-Yumuşak Buğday
|
İskele
|
Yemlik Arpa
|
Mağusa no:4
|
Yemlik Arpa-Yumuşak Buğday
|
Serbest Liman
|
Sert Buğday
|
Holly Grains
|
Yemlik Arpa
|
Haspolat
|
Yemlik Arpa-Tritikale-Yumuşak Buğday
|
Lefkoşa Silo
|
Yemlik Arpa
|
Güzelyurt
|
Yemlik Arpa
|
Akdoğan
|
Tohumluk Materyali Arpa
|
Akdoğan Tohumluk
|
Tohumluk Materyali Arpa
Tohumluk Materyali Sert Buğday
Tohumluk Materyali Yumuşak Buğday
Kurumuz Şubeleri Telefon Numaraları
|
Kumyalı
|
37 55 080
|
İskele
|
37 12 506
|
Mağusa no:4
|
0533 864 73 43
|
Serbest Liman
|
36 51 272
|
Holly Grains
|
0548 868 45 32
|
Haspolat
|
23 35 413
|
Lefkoşa Silo
|
22 56 688
|
Güzelyurt
|
71 41 167
|
Akdoğan
|
37 77 318
|
Akdoğan Tohumluk
|
37 77 333