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TÜK zahire alımlarına başlıyor

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TÜK zahire alımlarına başlıyor

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), zahire alımlarına Pazartesi başlayacağını açıkladı.
TÜK’den yapılan yazılı açıklamada, zahire alımlarının kurumun Haspolat, İskele, Akdoğan, Akdoğan Tohum Hazırlama, Kumyalı, Güzelyurt, Vadili Holly Grains Depoları, Mağusa Serbest Liman, Lefkoşa Silo ve Mağusa No:4 şubelerinden yapılacağı kaydedildi.
Tohumluk Materyali alımları, kurumun sadece Akdoğan ve Akdoğan Tohum Hazırlama Tesisi’nde 29 Haziran’da başlayacak.

Kurum Şubeleri ve Alımı Yapılacak Zahire Çeşitleri

Şube

Ürün

Kumyalı

Yemlik Arpa-Yumuşak Buğday

İskele

Yemlik Arpa

Mağusa no:4

Yemlik Arpa-Yumuşak Buğday

Serbest Liman

Sert Buğday

Holly Grains

Yemlik Arpa

Haspolat

Yemlik Arpa-Tritikale-Yumuşak Buğday

Lefkoşa Silo

Yemlik Arpa

Güzelyurt

Yemlik Arpa

Akdoğan

Tohumluk Materyali Arpa

Akdoğan Tohumluk

Tohumluk Materyali Arpa

Tohumluk Materyali Sert Buğday

Tohumluk Materyali Yumuşak Buğday

Kurumuz Şubeleri Telefon Numaraları

Kumyalı

37 55 080

İskele

37 12 506

Mağusa no:4

0533 864 73 43

Serbest Liman

36 51 272

Holly Grains

0548 868 45 32

Haspolat

23 35 413

Lefkoşa Silo

22 56 688

Güzelyurt

71 41 167

Akdoğan

37 77 318

Akdoğan Tohumluk

37 77 333
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