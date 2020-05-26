TÜK, zahire alımları için yarın taraflarla toplanıyor

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Danışma Heyeti, 2020 zahire alımlarını görüşmek üzere yarın toplanıyor.

İlgili kesimlerin görüş ve önerilerinin değerlendirileceği toplantı sonrasında TÜK Yönetim Kurulu, 2020 ürünü zahire alımları hususunda karar üretecek.

Toprak Ürünleri Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlar Kurulu kararı ile Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında oluşturulan danışma heyeti yarın saat 12.00’de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Toplantı Salonu’nda toplanacak.

Görüş ve öneriler TÜK Yönetim Kurulu’nda değerlendirilecek, 2020 ürünü zahire alımları hususunda karar üretilecek.

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında oluşturulan heyette Kooperatif İşleri Dairesi, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Değirmenciler Birliği, Ekmekçiler Birliği ve Tüketiciler Birliği temsilcileri bulunuyor.