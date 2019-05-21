TÜK uyardı: Arpa ve buğday alım-satımı izne tabii

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), üreticiden yerli ürün arpa ve buğday alımının izne bağlı olduğunu; arpa ve buğday alımı yapmak isteyenlerin izin için TÜK’e başvurmaları gerektiğini belirtti.

TÜK’ten yapılan açıklamada, “Yasal olarak her ne ad altında ve/veya her ne amaçla olursa olsun arpa ve buğday alım satımı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, bu işleme başlamadan önce Toprak Ürünleri Kurumuna müracaat ederek izin talebinde bulunmaları ve kendilerine izin verilmesi halinde alım-satım işlemlerine başlamaları gerekmektedir” denildi.

Açıklamada, TÜK Yasasının; denetime tabi madde olan yemlik arpayı sadece Toprak Ürünleri Kurumu veya Toprak Ürünleri Kurumu’ndan yazılı izin alan kişilerin satın alabileceğini, yazılı izni alınmadan, hiç bir üretici veya kişinin denetime tabi maddeyi, Toprak Ürünleri Kurumuna veya Toprak Ürünleri Kurumunun yetkili bayilerinden başka birisine satamayacağını, Kurum ve onun yetkili kıldığı bayilerle, izni bulunan kişiler dışında hiç bir kişinin makul bir süre kendisine yetecek miktardan fazla denetime tabi maddeyi evinde veya denetiminde bulunduramayacağını hükme bağladığı belirtildi.

Açıklamada, buğdayın ise şartlı denetime tabi olup yurt dışından buğday ithalatlarında dahi Toprak Ürünleri Kurumu’ndan izin alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Yasanın 15’inci maddesi kurallarına aykırı davranarak, denetime tabi maddeyi Kurumun yazılı izni bulunmadan satın alan veya Kurumun yazılı izni bulunmadan denetime tabi maddeyi Kurumdan veya Kurumun yetkili bayilerinden başka kişilere satan kişiler için hem para ve hem de hapis cezası öngördüğü vurgulandı.