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TÜK, tohumluk arpa ve buğday talebi alıyor

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TÜK, tohumluk arpa ve buğday talebi alıyor
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Zahire üreticileri ve köy kooperatiflerinin, tohumluk arpa ve buğday taleplerini, 10 Ekim’e kadar Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) bildirmeleri gerektiği açıklandı.
TÜK’ten yapılan açıklamada, yazılı taleplerin, 228 41 67 numaralı faks veya toprakkurumu@hotmail.com mail adresinden de TÜK’e iletilebileceği belirtildi.
Açıklamada, 2017-2018 zahire üretim döneminin kurak geçtiği dikkate alınarak, tohumluk materyali satışlarında önceliğin yüksek kuraklık oranı yaşanan bölgelerdeki üreticilere verileceği ve satışların kuraklık oranının büyükten küçüğe doğru olan seyrine göre yaygınlaştırılacağı bildirildi.

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