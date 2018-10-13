TÜK, tohumluk arpa ve buğday satışlarına başlıyor

Toprak Ürünleri Kurumu, pazartesi gününden itibaren tohumluk arpayla buğday satışlarına başlayacağını duyurdu.

TÜK Yönetim Kurulu, ürünlerin satış fiyatlarını ve ödemeyle ilgili vadeleri de belirledi. Arpa, yumuşak buğday ve sert buğdaydan oluşan tohumluklar için belirlenen fiyat 1.42 TL ile 1.51 TL arasında değişiyor. Bu fiyatlara KDV dahil değil. Bazı ürünler için belirlenen ödeme vadesi “peşinken”, bazıları için vade “1” ya da “2” ay.

Toprak Ürünleri Kurumu’ndan tohumluk arpa ve buğday talep eden zahire üreticilerinin ve kooperatiflerin Akdoğan Tohum Hazırlama Şubesi’ne ulaşması ve gün belirlemesi istendi. Akdoğan Tohum Hazırlama Şubesi’ne 377 73 33 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Toprak Ürünleri Kurumu TC Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden (TİGEM) 200 ton sertifikalı Cumhuriyet 75 cinsi ile 200 ton sertifikalı Ceyhan 99 cinsi tohumluk buğday ithalat edileceği de kaydedildi.

Bu ürünler için zahire üreticilerinden ve köy kooperatiflerinden 19 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar talep alınmaya devam edileceği de belirtildi.