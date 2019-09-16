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TÜK, sofralık patates satış fiyatını düşürdü

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TÜK, sofralık patates satış fiyatını düşürdü
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TÜK sofralık patatesin satış fiyatını 3.75 tl/kilo’ya düşürdü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), tüketicilerin korunması amacıyla stoklarında bulunan 2019 İlkbahar ürünü sofralık patatesin satış fiyatını, KDV dahil 3.75 TL/Kilo olarak yeniden belirledi.

Patateslerin satışına,  TÜK Lefkoşa Patates Satış Deposunda, Gazimağusa Patates Paketleme Tesisi Şubesi’nde, Güzelyurt, Haspolat, Akdoğan, Geçitkale, İskele, Kumyalı Şubelerinde ve Dipkarpaz Satış Merkezi’nde 10 kiloluk ve 20 kiloluk torbalar içerisinde perakende olarak devam edilmekte.

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