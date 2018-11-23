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TÜK, ithal patates satışlarına başladı

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TÜK ithal patatesi, 10 kiloluk çuvallar içerisinde KDV dahil 38 TL fiyatla (KDV dahil 3.80 TL/Kilo) satışa sundu

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TÜK, ithal patates satışlarına başladı
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Toprak Ürünleri Kurumu, gerek tüketicilerin korunması, gerekse piyasada ürün ve fiyat çeşitliliği oluşması amacıyla, Bakanlar Kurulu’nun kendisine verdiği göreve bağlı olarak sofralık patates ithalatı gerçekleştirmeye başladığını açıkladı. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, satışı TÜK tarafından gerçekleştirilecek patatesler, 10 kiloluk çuvallar içerisinde KDV dahil 38 TL fiyatla (KDV dahil 3.80 TL/Kilo) satışa arz edildi. 

Satışlar Toprak Ürünleri Kurumu’nun Lefkoşa’daki patates satış deposunda, Gazimağusa’daki patates paketleme tesisinde ve şubelerinde yapılacak. 

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