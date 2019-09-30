TÜK çiftçinin zahire ödemelerini tamamlıyor

Toprak Ürünleri Kurumu’na(TÜK’e) verilen zahirenin bakiyesi bugünden itibaren ödenmeye başlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, TÜK tarafından alınan 77 bin 310 ton zahire için “brüt” 105 milyon 393 bin TL tahakkuk etti.

Talepte bulunan 443 üreticiye “net” 22 milyon 246 bin TL tutarındaki alacağının ödendiği kaydedilen açıklamada, bin 475 üreticinin “net” 79 milyon 631 bin TL tutan alacağının, ödenmeye başlandığı ifade edildi.

Bankadan tahsilat için üreticilerin “Müstahsil Makbuzları” ile birlikte Creditwest Bank Ltd’in herhangi bir şubesine müracaat etmesi gerektiği belirtildi.

Hak sahibi zahire üreticileri bankada yapılacak işlemler için herhangi bir ödeme yapmayacağı, ödemelerin “Müstahsil Makbuzları” üzerinde belirtilen net hak ediş miktarları ile Toprak Ürünleri Kurumu nezdindeki bilgilerin karşılaştırılıp, teyit edildikten sonra ödemelerin gerçekleştirileceği ifade edildi.