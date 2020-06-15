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TÜK canlı hayvan et alım fiyatlarını yeniden düzenledi

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TÜK canlı hayvan et alım fiyatlarını yeniden düzenledi

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) dünyayı sarsan Covid-19 salgını ardından normal yaşama dönüş yapan ülkede, canlı hayvan piyasasında “hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak adına” düzenlemeye gitti.
Toprak Ürünleri Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, et piyasasında oluşan talep artışı sonucu, tüketicilerin alım gücünün sarsılmaması amacıyla canlı hayvan et alım fiyatlarını kuzu 30 TL/Kg, Dana 18 TL/Kg olarak belirledi.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi 0392 22 71439 ve 0392 22 83211 telefon numaralarından alınabilir.

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