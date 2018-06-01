TÜK arpa, buğday ve tritikalenin alım fiyatlarını açıkladı

Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu, arpa, buğday ve tritikalenin alım fiyatlarını belirledi.

Buna göre, prim ilaveli tohumluk arpanın ve tohumluk yumuşak buğdayınkilo başına alım fiyatı 0.95 TL, tohumluk sert buğday ve tritikale alım fiyatı da 1.00 TL olarak açıklandı.

Açıklama şöyle:

“Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun 14 Mayıs tarih ve TE(K-I)584-2018 sayılı kararının verdiği yetkiye atfen, Toprak Ürünleri Kurumu Yasası’nda belirtilen Danışma Heyeti'nin çalışmaları ve tavsiyesi doğrultusunda arpa, buğday ve tritikalenin alım fiyatlarını aşağıdaki gibi saptamıştır.

Alım fiyatlarının tespitinde, 2017–2018 zahire üretim döneminin çok kurak geçmesi de dikkate alınarak, 2018-2019 yılı tohumluk ihtiyacının ve yine 2019 – 2020 üretim yılı için ihtiyat tohumluğunun alınabilmesi için tüm arpa, buğday ve tritikale (çok zayıf olup içerisinde sap saman ihtiva edenler hariç) tohumluk olarak alınması hedeflenmiştir.

Bu nedenle daha önce açıklanan 0.10 TL/Kilo prime 0.06 TL/Kilo prim daha ilave edilerek toplam 0.16 TL/Kilo prim ilaveli tohumluk materyali alım fiyatları tespit edilmiştir.

Şöyle ki;

Prim İlaveli Tohumluk Arpa Alım Fiyatı = 0.95 TL/Kilo

Prim İlaveli Tohumluk Sert Buğday Alım Fiyatı = 1.00 TL/Kilo

Prim İlaveli Tohumluk Yumuşak Buğday Alım Fiyatı = 0.95 TL/Kilo

Prim İlaveli Tohumluk Tritikale Alım Fiyatı= 1.00 TL/Kilo”

Açıklamada, zahire alımlarının tüm şubelerde Çarşamba günü başlayacağı da kaydedildi.