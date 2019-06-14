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Tuğsan Yazıcı anısına Onkoloji Servisine satranç köşesi

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Ailenin köşeyi,  hem Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nde tedavi amacıyla uzun birsüre yatan Tuğsan’ın adını yaşatmak hem de serviste yatan tüm çocukların güzel vakit geçirmeleri adına armağan ettiği bildirildi

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Tuğsan Yazıcı anısına Onkoloji Servisine satranç köşesi
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Kansere karşı verdiği mücadeleyi Aralık 2018’de kaybeden Tuğsan Yazıcı’nın adını yaşatmak adına ailesi Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi-Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’ne satranç köşesi armağan etti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,satranç köşesinin tanıtımı dün serviste yapılan karne gününde gerçekleştirildi.

Ailenin köşeyi,  hem Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nde tedavi amacıyla uzun birsüre yatan Tuğsan’ın adını yaşatmak hem de serviste yatan tüm çocukların güzel vakit geçirmeleri adına armağan ettiği bildirildi.

Satranç köşesinde, Tuğsan Yazıcı’nın ağzından tüm arkadaşları için yazılmış “Hayat da aslında satranç gibi stratejik bir oyun, hayat oyununda hep kazanmanız dileğimle – Tuğsan Yazıcı’dan tüm çocuklara armağan” şeklindeki bir not da bulunuyor.

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