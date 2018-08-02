Tuğgeneral Cemal Volkan’ın görev süresi 1 yıl süre ile uzatıldı

Yüksek Değerlendirme Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında gerçekleştirilen olağan toplantısında, görev süresi dolan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı’nın durumu ile tuğgeneralliğe terfi sırasında bulunan albayların durumlarını görüştü.

GKK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, 30 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere iki yıllık bekleme süresi dolan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan’ın görev süresinin bir yıl süre ile uzatılmasına karar verildi.

TUĞGENERAL CEMAL VOLKAN‘IN ÖZGEÇMİŞİ

Tuğgeneral Cemal Volkan, 1968 yılında Gazi Baf’ta doğdu. Teğmen rütbesiyle 1990 yılında Kara Harp Okulundan, 1991 yılında Piyade Okulundan mezun oldu.

1991-2000 yılları arasında değişik birliklerde takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulunan Tuğgeneral Volkan, 2002 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu.

Kurmay subay olarak sırasıyla; 2002-2004 yılları arasında Lojistik Şube Müdürlüğünde Plan Subaylığı, 2004-2008 yılları arasında Lojistik Şube Müdürlüğü, 2008-2009 yılları arasında 10‘uncu Piyade Tabur Komutanlığı, 2009-2010 yılları arasında Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 2010-2012 yılları arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı karargahında İstihbarat ve Harekat Şube Müdürlüğü, 2012-2013 yılları arasında 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı, 2013-2015 yılları arasında Ankara Askerî Ataşeliği görevlerinde bulundu.

2010 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi’ni bitiren Tuğgeneral Volkan, ayrıca, 2013 yılında Lefke Avrupa Üniversitesinde uluslararası ilişkiler alanında lisansüstü eğitimini tamamladı.

2015-2016 yılları arasında Güvenlik Kuvvetleri Karargahında Genel Plan ve Programlama Kurul Başkanlığı yürüten Tuğgeneral Volkan, 2016 yılı Yüksek Değerlendirme Kurulu kararıyla 30 Ağustos 2016 tarihinden geçerli olarak Tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı tarafından Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevine atanan Tuğgeneral Cemal Volkan halen bu görevi yürütmekte.

Bayan Ayhan Volkan ile evli olan ve üç çocuğu bulunan Tuğgeneral Cemal Volkan İngilizce bilmekte.