Tufan Erhürman CTP'nin cumhurbaşkanı adayı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genişletilmiş Parti Meclisi, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Parti adayı olarak Genel Başkan Tufan Erhürman’ı gösterdi.

Lefkoşa Hidden Garden’da yer alan Genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında eski Genel Başkanlar, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ferdi Sabit Soyer ve Özkan Yorgancıoğlu'nun konuşmalarının ardından Erhürman'ın adaylığı oy birliğiyle onaylandı.

Tufan Erhürman, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, onyıllarca barış olsun diye çalıştıklarını, bu yola 1970’lerin başında Ahmet Mithat Berberoğlu ile çıktıklarını söyledi.

"BİR AN ÖNCE FEDERAL KAPSAMLI ÇÖZÜM"

Statüko sürdürülemez diye yola çıktıklarını kaydeden Erhürman, 1970’lerden beri bir an önce kapsamlı çözüm, federal çözüm ve barış diyen kesim olduklarını, bir an önce kapsamlı çözüme ulaşılamadığı takdirde, gerginliklerin yaşanabileceğini ve bölge barışının tehlikeye düşebileceğini bu nedenle çözüm ve barış dediklerini kaydetti.

“Kalıcı barışın garantisi adada da bölgede de bir an önce federal kapsamlı çözümdür” olduğunu belirten ve ülkedeki durumu “sürmez durum” olarak niteleyen Erhürman, mevcut durumun Kıbrıs Türk halkının varlığını, kültürünü, kimliğini geleceğe taşıma konusunda endişelere tanık olduklarını, mevcut durumun Kıbrıs Türkünün uluslararası hukukla buluşmasını engellediğini; ticaret, turizm, eğitim, sporu önünde engel koyduğunu ifade etti.

“Sürmez durumu” bir an önce kaldırma sorumlulukları olduğunu ifade eden Erhürman, “Federal Kıbrıs’ta barışla değiştirme yükümlülüğü altındayız” dedi.

Ada etrafında zenginliklerin bulunduğunu kaydeden Erhürman, “Akıl bize bu zenginlikleri barış ve adalet içinde paylaşmayı söylüyor. Hep beraber kazanacakken hep birlikte kaybedeceğimiz koşulları yaratıyoruz, bu yüzdendir ki biz herkesi akla çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

2004’de yer alan referandum öncesi “çözüm olmadan AB’ye üye olunamaz çıpası” bulunduğunu ancak bu çıpanın söküldüğünü anımsatan Erhürman, bugün hidrokarbonların ciddi bir motivasyon kaynağı olduğunu o nedenle fırsatları kullanmak gerektiğini belirtti.

"ARI GİBİ ÇALIŞACAK CUMHURBAŞKANINA İHTİYAÇ VAR"

Erhürman açıklamsını şöyle sürdürdü:

"Yarının Kıbrıs'ı için bugünden harekete geçmeliyiz. Bugünden tezi yok yola çıkıyoruz.Y apacağımız bellidir, Birleşmiş Milletler, AB, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve etkili olan tüm ülkelerin gündeminde aralıksız bir biçimde Kıbrıs Türk halkının bulunmasını sağlamalıyız. Gündemlerinde Kıbrıs Türk halkının, çözüm iradesi, barışı inşa çabası, çözüme bir an önce ulaşılamayan koşullarda ortaya koyduğu meşru hak ve talepleriyle, adım adım çözüme götürecek, uluslararası toplumla buluşturacak önerilerle olmasını sağlamak durumundayız. Arı gibi çalışacak bir Cumhurbaşkanına ihtiyaç var"

İsviçre’de güvenlik ve garantiler gibi çetrefilli konularda yapılan açılımların uluslararası toplumun bilgisinde olduğunu, bunları unutturmamak gerektiğini kaydeden Erhürman, ancak İsviçre’deki zirveden sonra Kıbrıs Rum Yönetiminin güven arttırıcı önlemler ve siyasi eşitliği tartışmaya açarak, 2,5 yılın kaybolmasına neden olduğunu bildirdi.

"ALTERNATİFLER GERÇEKÇİ DEĞİL"

KKTC’de de UBP ve HP’nin hükümet programında federasyon olanağının kalmadığı ve alternatiflerin değerlendirilmesi gerektiğine yer verildiğine işaret eden Erhürman, federal bir çözüm planı için çok az uzlaşmazlıklar kaldığı bir durumda, AB çatısı altında iki devlet ve KKTC’yi tanıtmanın gerçekçi olmadığını söyledi.

"KAPSAMLI ÇÖZÜME ULAŞAMADIĞIMIZDA, TEK YANLI HAMLELER"

Kıbrıs Türkünün daha fazla kaybedecek zamanı kalmadığını belirten Erhürman, “Çözüm çabalarına devam edeceğiz, çözüm olmadığı koşullarda, hem adada hem bölgede barışın risk altında olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız durumlarda eş zamanlı olarak adım adım çözüme, uluslararası hukuka yanaştıracak, güven arttırıcı önlemleri, tek yanlı hamleleri adım adım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomi ve demokrasi yaratmak, Kıbrılsı Türklerin kendi kendini yönetmesinin yolunu açacaklarını da kaydeden Erhürman her çabada bir tane özne bulunduğunu, o öznenin de Kıbrıs Türk halkı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığının Kıbrıs Türkünün dışa açılan tek siyasi penceresi olduğunu belirten Erhürman, turizm, ekonomi, spor alanında Kıbrıs Türkünün dünya ile buluşmasında Cumhurbaşkanlığının yürütebileceği çok fazla iş bulunduğunu söyledi.

Aralıksız çalışan durmadan, BM ile, tüm ülkelerle durmadan görüşen , fikir ayrılıklarını da uluslararası ilişkiler, hukuk, diplomasi bilgisiyle aşma becerisi gösterebilen, gerekli kadrolarla çalışan bir Cumhurbaşkanlığı sözü veren Erhürman, "Cumhurbaşkanının çok daha aktif olması gerekir. çok geniş kadrolara ihtiyacımız varç Aralıksız bir biçimde hem Güney Kıbrıs hem de dünyayla irtibata ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANI İÇ İŞLERİNE DAHA FAZLA DAHİL EDİLMESİ GEREKİR"

Ülkedeki iç sorunlara, hükümetlerin kısa ömrüne işaret eden ve hükümetlerin uzun vadeli planlar yapamadığına dikkat çeken Erhürman, “Beş yıl görev süresi olan Cumhurbaşkanının bu işlerde daha fazla dahil edilmesi gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı için manifestoyu kısa süre içinde açıklayacaklarını kaydeden Erhürman, Partinin üç ayaklı vizyonunun Kıbrıs Türk halkının da vizyonu olduğunu, çünkü Kıbrıs Türk halkının da çözüm, barış, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke istediğini kaydetti.

"BİZ CEPHELEŞMEDEN YANA OLMADIK, OLMAYACAĞIZ"

"Biz cephleşmeden yana olmadık. Bölmedik parçalamadık. bundan sonra da yapmayacağız. Bölünecek parçalanacak bir durumumuz yok. Biz kimseyle çatışmak niyetinde değiliz. Kimseyle kavgamız yok. Kimse bizim ötekimiz değil. Halkımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Erhürman, "Çünkü biz gelmedik kavga için. Bizim derdimiz barıştır, çözümdür, sevdadır. Adamız küçüktür, sevdamız büyüktür." şeklinde konuştu.