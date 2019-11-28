TUFAD'da yeni dönem

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Olağanüstü Genel Kurulda TUFAD başkanlığına Arzu Turgay getirildi.
Yeni dönem yönetim kurulu görev dağılımı ise şöyle:
Asbaşkan: Mustafa Erkan,
Sekreter: Erçin Selasiye,
Sayman: Şerife Aşkın Dündenrazı,
Halkla ilişkiler: Onur Üçüz,
Turizm Sorumlusu: Cemil Çağra,
Sosyal Faaliyetler: Sema Teksan, Ebru Ezici,
Kültür Sanat: Nurten Dayı Üçüz, Nilay Şimşekoğlu
Lokal Sorumlusu: İnanç Turgay, Murat Özcevher
Denetim Kurulu: Erdinç Selasiye, Dervişe Duran, Burcu Acumsal.
Disiplin Kurulu: Mustafa Şah, Ayşe Kişmir, Nildem Akyazıcı”