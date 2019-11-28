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TUFAD'da yeni dönem

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Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD) Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

TUFAD'da yeni dönem

 

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Olağanüstü Genel Kurulda TUFAD başkanlığına Arzu Turgay getirildi.

Yeni dönem yönetim kurulu görev dağılımı ise şöyle:

Asbaşkan: Mustafa Erkan,

Sekreter: Erçin Selasiye,

Sayman: Şerife Aşkın Dündenrazı,

Halkla ilişkiler: Onur Üçüz,

Turizm Sorumlusu: Cemil Çağra,

Sosyal Faaliyetler: Sema Teksan, Ebru Ezici,

Kültür Sanat: Nurten Dayı Üçüz, Nilay Şimşekoğlu

Lokal Sorumlusu: İnanç Turgay, Murat Özcevher

Denetim  Kurulu: Erdinç Selasiye, Dervişe Duran, Burcu Acumsal.                                                             

Disiplin Kurulu: Mustafa Şah, Ayşe Kişmir, Nildem Akyazıcı”

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