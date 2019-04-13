T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden açıklama

T&T Havalimanı İşletmeciliği yaptığı açıklamada, 6 yıllık süre zarfında devletin ve KKTC halkının sürekli yanında olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:
”Ülkemize karşı olan sorumluluğumuzun bilinci ile ne gerekirse yapmaya hazır olduğumuzu ifade eder, siz değerli kamuoyu ile paylaşmak isteriz.”
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