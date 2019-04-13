T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden açıklama

Ercan Havaalanı’nı işleten T&T Havalimanı İşletmeciliği bugün yazılı bir açıklama yaparak, işletme olarak altı yıldır sözleşmeden doğan yükümlülüklerini laiki ile yerine getirdiğini, KKTC halkına çağdaş ve modern normlarda bir havalimanı yapmak için ”canla başla” uğraş verdiğini bildirdi.



T&T Havalimanı İşletmeciliği yaptığı açıklamada, 6 yıllık süre zarfında devletin ve KKTC halkının sürekli yanında olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:



”Ülkemize karşı olan sorumluluğumuzun bilinci ile ne gerekirse yapmaya hazır olduğumuzu ifade eder, siz değerli kamuoyu ile paylaşmak isteriz.”