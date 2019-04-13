banner255
Laktozsuz Süt Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Laktozsuz Süt Hakkında Bilmeniz Gerekenler
6 0
Renault Alaskan'da özel seri; Alaskan ICE
Renault Alaskan'da özel seri; Alaskan ICE
16 0
 
Gezi treni turlara çıkıyor
Gezi treni turlara çıkıyor
19 0
Hayvancı yoğun tempoda
Hayvancı yoğun tempoda
20 0
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
170 0
Turan, tur kapısını araladı
Turan, tur kapısını araladı
170 0
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
99 0
banner82

T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden açıklama

banner27

Ercan Havaalanı’nı işleten T&T Havalimanı İşletmeciliği bugün yazılı bir açıklama yaparak, işletme olarak altı yıldır sözleşmeden doğan yükümlülüklerini laiki ile yerine getirdiğini, KKTC halkına çağdaş ve modern normlarda bir havalimanı yapmak için ”canla başla” uğraş verdiğini bildirdi.

banner262
T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden açıklama
banner267

 


T&T Havalimanı İşletmeciliği yaptığı açıklamada, 6 yıllık süre zarfında devletin ve KKTC halkının sürekli yanında olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

”Ülkemize karşı olan sorumluluğumuzun bilinci ile ne gerekirse yapmaya hazır olduğumuzu ifade eder, siz değerli kamuoyu ile paylaşmak isteriz.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.