T&T Ercan Havalimanı yeni döneme hazır

KKTC’nin dünyaya açılan tek penceresi konumundaki T&T Ercan Havalimanı, COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 22 Mart tarihinde geçici olarak hizmete ara vermesinin ardından Bakanlar Kurulu’nun açıklamasına istinaden kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

UÇAK SEFERLERİ YARIN BAŞLIYOR, BİR SONRAKİ SEFER 20 HAZİRAN’DA

Pegasus Hava Yolları yarın, Türk Hava Yolları ise 20 Haziran Cumartesi’den itibaren KKTC-TC karşılıklı seferlerini başlatacağını açıkladı.

Her iki hava yolu şirketi 1 Temmuz’dan sonra ise seferlerin artırılarak devam edeceğini duyurdu.

COVID-19’A KARŞI YOĞUN HAZIRLIK DÖNEMİ

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik yaptığı yazılı açıklamada, Havalimanı İşletmeciliği olarak tarifeli uçuş seferlerine ara verildiği süreçte COVID-19’a karşı yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Özçelik, havalimanının kapalı olduğu dönemlerde COVID-19 nedeni ile ülkelerine geri dönen ve KKTC’ye gelen yolcuların güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmeleri için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Bu dönemde gerçekleştirilen sınırlı charter uçuşlarda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sivil Havacılık Dairesi, Polis Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü, Değirmenlik Belediyesi, İstanbul Handling yer hizmetleri ve diğer tüm paydaşlar ile uyumlu bir ekip çalışmasıyla koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Özçelik, çok zorlu bir dönemi ekip çalışması ile başarıyla atlattıklarını kaydetti.

Tüm bu çalışmalar yapılırken, diğer taraftan ise havalimanının tekrardan faaliyete başlaması için hazırlık yaptıklarını da anlatan Özçelik, terminalde güvenlik noktaları, check-in, gelen ve giden yolcu salonları, muhaceret kontrol bölümlerinde sosyal mesafe ve hijyen odaklı olarak yeni bir sisteme geçtiklerini ve COVID-19 geçene kadar havacılıkta bundan sonra yeni bir dönemin başladığını belitti.

HAVALİMANI DÜZENLİ OLARAK İLAÇLANDI

Bugüne kadar insan sağlığı ve uçuş güvenliğinden ödün vermediklerini ifade eden Özçelik, havalimanının uçak seferlerine kapalı olduğu dönemde kendi ekiplerinin ve Değirmenlik Belediyesi’nin sağlık ekipleri tarafından terminalin her noktasının düzenli olarak ilaçlandığını kaydetti.

Güvenlik, Check-in, pasaport kontrol, gelen ve giden yolcu, bagaj bölümü ile diğer alanların özel ekiplerce sürekli dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını belirten Özçelik, “Özellikle ülkelerine giden yolcular için düzenlenen charter seferler sonrasında havalimanın kullanılmasının ardından insan sağlığı açısından terminal ilaçlanmıştır. İlaçlamalar belirli aralıklarla devam etmiş ve bundan sonra da devam edecektir. Bu konuda hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir” dedi.

PİST TAMİR EDİLDİ

Özçelik, T&T Ercan Havalimanı’nda uçuşların durduğu dönemi iyi kullanarak havalimanının mevcut pistinin sorunlu bölümlerinin yeniden yapıldığını kaydetti.

Pistin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın oluşturduğu kontrollük teşkilatı denetiminde sürdürülen çalışmalar neticesinde 300 metrelik bölümünde oluşan bütün sorunların giderildiğini anlatan Özçelik, ayrıca, çalışmalar boyunca pistin genel bakımı ve sorunlu Alfa taksi yolunun asfaltlanması işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Özçelik, bir süre önce ise apron ile taksi yollarının çizgilerinin yenilendiğini pist boyama işleminin ise Temmuz ayında yapmayı planladıklarını belirtti.

Tüm bunların yanında havalimanı içerisinde bulunan elektronik bölümlerin de bakımlarının da yapıldığını aktaran Özçelik, terminalin yeni COVID-19 dönemine hazır olduğunu kaydetti.

Değirmenlik Belediyesi’nin de bu dönemde havalimanı etrafında peyzaj düzenlemesine giderek çiçekler ektiğini kaydeden Özçelik, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür etti.

COVID-19 HAVACILIK SEKTÖRÜNE BÜYÜK DARBE VURDU

COVID-19 pandemisinin sadece KKTC’de değil, dünyada da en ağır yaşayan sektörlerden birinin de havacılık sektörü olduğuna dikkat çeken Serhat Özçelik, yolcuların, misafirlerin ve tüm havalimanı çalışanlarının sağlığı için COVID-19 öncesinde olduğu gibi,pandemi süresince ve sonrasında açıklanan kurallara uyulmasının herkesin sağlığı açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Özellikle terminal girişlerinde termal kamera, dezenfektanlı paspas, sosyal mesafe çizgileri ve tüm terminalde el dezenfektan istasyonlarının konduğuna işaret eden Özçelik, özellikle ülkeye girişlerde Sağlık Bakanlığı’na ait termal kameralarda yolcuların dikkatle ateşlerinin ölçülmesine devam edileceğini belirtti.

Güvenlik taraması öncesinde yolcu sıralarını daha iyi kontrol ederek insanlar arasında yeterli sosyal mesafenin korunmasını sağlayacaklarını kaydeden Özçelik, yolcuların olmadığı ve uçuşların az olduğu gece yarısından sonraki saatlerde Ercan Havalimanı’nın sürekli olarak temizlik kontrollerinin yapılıp ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına da devam edileceğini de ifade etti.

HAVALİMANINDA SOSYAL MESAFE KURALLARI OLACAK

Yolcuların uçağa biniş esnasına kadar sosyal mesafe kurallarına göre hareket etmelerine dikkat edeceklerini de anlatan Özçelik, “Ayrıca asansörler, yolcu oturma grupları gibi temasın çok olduğu alanlarda kişi sayısı kısıtlamalarına gidilerek tüm yüzey hijyenleri sürekli olarak sağlanacak. Bu yeni dönemde kurallara ne kadar dikkat edersek, COVID-19 sürecini de o kadar kısa zamanda atlatabileceğimize inanıyoruz” dedi.

KURALLARA UYMAK SAĞLIĞI GETİRİR

Havalimanına gelen yolcular veya misafirlere çağrıda bulunan Özçelik, kurallara uyulması halinde hem kendi sağlığınız hem de çevrenizdeki insanların sağlığı açısından daha güvenli bir ortam yaratacağını söyledi.

Ercan Havalimanı’nda çalışan tüm personelin ofiste ve alanda çalışmaya geçmeden önce havalimanında ateşlerinin ölçüleceğini ve ona göre işbaşı yapacağına dikkat çeken Özçelik, şöyle devam etti:

“Tüm personel maske takacak ve maskeler gün içinde değiştirilecek şekilde çalışanlara dağıtılacak. Ofislerde sosyal mesafe ve hijyen kuralları hassasiyetle uygulanacak ve düzenli olarak dezenfekte işlemleri gerçekleştirilecek. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında süreç en yüksek seviyede takip edilecek. Çünkü, yolcularımızın, misafirlerimizin ve havalimanı personelimizin güvenliği ve sağlığı birincil önceliğimizdir. Herkese sağlıklı yarınlar ve güvenli uçuşlar diliyorum.”