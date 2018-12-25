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Tsunami faciasında bilanço ağırlaşıyor

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Endonezya'daki tsunami faciasında ölü sayısı 373'e yükseldi, yaralı sayısı ise bini geçti

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Tsunami faciasında bilanço ağırlaşıyor
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Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami faciasında ölenlerin sayısı 373'e yükseldi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 373'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise binden fazla olduğunu açıkladı.

Tsunami nedeniyle 57 kişinin kayıp olduğunu bildiren Nugroho, Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda devam eden volkanik hareketlilikten dolayı, yeni bir tsunami tehlikesine karşı, sahil şeridinden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.

Ülke genelinde bazı bölgelerdeki tsunami uyarı sistemlerinin çalındığını ya da hasar verildiğini belirten Nugroho, 2012'den bu yana genel olarak tsunami uyarı sisteminde sorun olduğunu vurgulayarak, uyarı sistemlerinin yenilenmesi gerektiğini aktardı.

Öte yandan sosyal medyada üzerinden yapılan paylaşımlarda halk, erken tsunami uyarı sisteminin çalışmamasından dolayı can kayıplarının yaşandığını ve ölümlerden hükümet yetkililerinin sorumlu olduğunu belirtti.

Arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, şu ana kadar 3 binden fazla kişinin yer değiştirdiği bildirildi. Yetkililer, bölgede bulunan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı. Yanardağdaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

Endonezya'da Sunda Boğazı'nda meydana  gelen tsunami sonrası bölge halkı, yeni tsunami tehlikesi korkusuyla yüksek  bölgelere çıktı. 

Özellikle sahil şeridinde ve düz kesimde yaşayanlar, bulundukları  alana göre yüksek yerleşim yerlerindeki cami ve okul gibi kamu binalarına  sığındı.

Deniz seviyesinden yüksek alanda bulunan köylerine 5 bin kişinin  sığındığını söyleyen Tembong köyü muhtarı Adang Kosasih, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Pejamben, Carita, Banjarmasin, Sukajadi ve Sukarame köylerindeki  halkın tsunami tehlikesinden kaçarak köylerine geldiğini ve ellerinden geldiği  kadar onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.

İmece usulü birbirlerine yardımcı olmaya çalıştıklarını aktaran Adang,  ''Dışarıda kurduğumuz mutfakta pişirdiğimiz yemekleri burada toplanan halka  dağıtıyoruz. Onlar da yemek ve temizlik gibi işlerde bizlere yardımcı oluyor.''  diye konuştu.

Tsunami sonrası köye gelen 51 yaşındaki Zakinah, ''Şu an için burada  bir evin bahçesinde kalabiliyorum. Yağmur sezonu olduğu için hava bazen soğuk  olabiliyor. Battaniyesiz uyuyoruz. İmkanlarımız oldukça kısıtlı.'' ifadesini  kullandı.

Toplanma alanında kalan 60 yaşındaki Ramide Carita, köyünden kızı ve  torunuyla kaçarak buraya geldiğini ve yemek sıkıntısı çektiklerini söyledi

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