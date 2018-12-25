Tsunami faciasında bilanço ağırlaşıyor

Endonezya'daki tsunami faciasında ölü sayısı 373'e yükseldi, yaralı sayısı ise bini geçti

Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami faciasında ölenlerin sayısı 373'e yükseldi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 373'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise binden fazla olduğunu açıkladı.

Tsunami nedeniyle 57 kişinin kayıp olduğunu bildiren Nugroho, Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda devam eden volkanik hareketlilikten dolayı, yeni bir tsunami tehlikesine karşı, sahil şeridinden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.

Ülke genelinde bazı bölgelerdeki tsunami uyarı sistemlerinin çalındığını ya da hasar verildiğini belirten Nugroho, 2012'den bu yana genel olarak tsunami uyarı sisteminde sorun olduğunu vurgulayarak, uyarı sistemlerinin yenilenmesi gerektiğini aktardı.

Öte yandan sosyal medyada üzerinden yapılan paylaşımlarda halk, erken tsunami uyarı sisteminin çalışmamasından dolayı can kayıplarının yaşandığını ve ölümlerden hükümet yetkililerinin sorumlu olduğunu belirtti.

Arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, şu ana kadar 3 binden fazla kişinin yer değiştirdiği bildirildi. Yetkililer, bölgede bulunan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı. Yanardağdaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

Endonezya'da Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonrası bölge halkı, yeni tsunami tehlikesi korkusuyla yüksek bölgelere çıktı.

Özellikle sahil şeridinde ve düz kesimde yaşayanlar, bulundukları alana göre yüksek yerleşim yerlerindeki cami ve okul gibi kamu binalarına sığındı.

Deniz seviyesinden yüksek alanda bulunan köylerine 5 bin kişinin sığındığını söyleyen Tembong köyü muhtarı Adang Kosasih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pejamben, Carita, Banjarmasin, Sukajadi ve Sukarame köylerindeki halkın tsunami tehlikesinden kaçarak köylerine geldiğini ve ellerinden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.

İmece usulü birbirlerine yardımcı olmaya çalıştıklarını aktaran Adang, ''Dışarıda kurduğumuz mutfakta pişirdiğimiz yemekleri burada toplanan halka dağıtıyoruz. Onlar da yemek ve temizlik gibi işlerde bizlere yardımcı oluyor.'' diye konuştu.

Tsunami sonrası köye gelen 51 yaşındaki Zakinah, ''Şu an için burada bir evin bahçesinde kalabiliyorum. Yağmur sezonu olduğu için hava bazen soğuk olabiliyor. Battaniyesiz uyuyoruz. İmkanlarımız oldukça kısıtlı.'' ifadesini kullandı.

Toplanma alanında kalan 60 yaşındaki Ramide Carita, köyünden kızı ve torunuyla kaçarak buraya geldiğini ve yemek sıkıntısı çektiklerini söyledi