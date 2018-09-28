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Tropik fırtına ülkemizi etkilemeyecek

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Tropik fırtına ülkemizi etkilemeyecek
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Meteoroloji Dairesi, tropik fırtınanın Kıbrıs adasını etkilemesinin beklenmediğini ancak yarın ve pazar günü toz oluşacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler ışığında, Orta Akdeniz’de oluşan tropik fırtına, yarın ve pazar günleri Yunanistan, Girit ve Türkiye’nin Ege kıyılarında, pazartesi ise Marmara ve Batı Karadeniz’de etkili olduktan sonra bölgeyi terk edecek.
Fakat sistemin kuvvetli yer rüzgarları ile Kuzey Afrika üzerinden kaldıracağı tozun yarın ve pazar günleri bölgeye taşıması, ayrıca üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesine bağlı olarak pazar, pazartesi ve salı günleri bölgede sağanak yağışlara neden olması bekleniyor.
Daire, tropik fırtınanın gelişimi ve rotasının sürekli takip edildiğini, tahminlerde bir değişiklik olması durumunda yayınlayacakları rapor ve ihbarlarla ilgilileri ve vatandaşları uyaracaklarını belirtti.

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