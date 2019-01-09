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Trodos’ta turistleri taşıyan otobüs mahsur kaldı

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Trodos’ta turistleri taşıyan bir otobüs yoğun kar yağışı sebebiyle yoldan çıkarak mahsur kaldı. Otobüste 25 kişi bulunuyordu. Mahsur kalan turistler yoğun çabalar sonucu kurtarıldı.

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Trodos’ta turistleri taşıyan otobüs mahsur kaldı
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Rum Polisi dün günün erken saatlerinde Trodos- Karvounas ve Troodos - Prodromos  yollarındaki kötü hava şartları nedeniyle uyarı yaptı ve söz konusu yollar daha sonra trafiğe kapatıldı.

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