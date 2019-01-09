Trodos’ta turistleri taşıyan otobüs mahsur kaldı

Trodos’ta turistleri taşıyan bir otobüs yoğun kar yağışı sebebiyle yoldan çıkarak mahsur kaldı. Otobüste 25 kişi bulunuyordu. Mahsur kalan turistler yoğun çabalar sonucu kurtarıldı.

Rum Polisi dün günün erken saatlerinde Trodos- Karvounas ve Troodos - Prodromos yollarındaki kötü hava şartları nedeniyle uyarı yaptı ve söz konusu yollar daha sonra trafiğe kapatıldı.