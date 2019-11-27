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Tren’ mizah konusu oldu

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Berlin’de önceki akşam gerçekleştirilen 3’lü görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “tren raya girdi” açıklaması sosyal medyada farklı yorumlandı.

Tren’ mizah konusu oldu

Bazı çevreler Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamasını olumlu bularak desteklerken bazı çevreler ise konuya esprili yaklaştı. Kıbrıs sorununda kritik bir görüşmenin geride kalmasının ardından birçok kesimden farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

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