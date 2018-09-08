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Traktörler polis girişimiyle yoldan kaldırıldı

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğinin hafta içi başlattığı eylemler kapsamında dün traktörlerini Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bırakan eylemciler ile temasa geçen Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Amiri Şevket Derindağ ile Devriyeler Amiri Kutlay Malek'in girişimleri sonuç verdi.

Traktörler polis girişimiyle yoldan kaldırıldı
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  Derindağ ile Malek'in hayvancılar ile yaptığı görüşmeler sonucunda hayvancılar traktörlerini yol kenarına alarak yolun açılmasını sağlandı .

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