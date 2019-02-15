Trafoyu yıldırım vurdu

Geçitkale Trafo Merkezi’ne yıldırım düştü, trafo merkezi patladı. Çıkan yangın, iki buçuk saatte kontrol altına alınırken, 28 köy elektriksiz kaldı. Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş, büyük bir felaketten dönüldüğünü vurguladı

Geçitkale Trafo Merkezi’ne dün sabah saatlerinde düşen yıldırım yangına neden oldu, 28 köy elektriksiz kaldı.

Saat 06.30 civarında düşen yıldırımın ardından 28 köyde elektrik kesildi. Çıkan yangın ise iki buçuk saatte kontrol altına alındı. Elektrikler öğlen saat 13.00 sıralarında verilebildi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş “Yıldırım trafo merkezini resmen patlattı. Ekiplerin erken müdahalesi felaketin büyümesini engelledi” bilgisini verdi.

Kıb-Tek Çağrı Merkezi Sorumlusu Tuluğ Kalyoncu, kesintiden etkilenen köyleri şu şekilde sıraladı:

“Mağusa ilçe sınırları içinde: Akova, Yıldırım, Alaniçi, Dörtyol, Mutluyaka, Korkuteli, Pirhan, İnönü, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Gönendere, Tirmen, Geçitkale, Çamlıca, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Tatlısu, Küçükerenköy ve Ergenekon.

İskele ilçe sınırları içinde: Boğaziçi, Sınırüstü ve Altınova.”

Kalyoncu, “Bu trafo merkezinden beslenen 4 tane ana arter, orta gerilim elektrik şebekesinin çıkış noktasıdır. Yıldırım, 66/11 kilovolt ana hatlarının çıkış noktasına zarar verdi” dedi.

Öte yandan TAK’a konuşan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, düşen yıldırımın, trafo merkezini resmen patlattığını söyledi.

Hasan Öztaş, trafo merkezinde yıldırımın düşmesiyle saat 06.30 civarında çıkan yangının yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmalarla kontrol altına alındığını ifade etti.

Sosyal medyadan da yaptığı “Büyük bir felaketten dönüldü” açıklamasını yineleyen Öztaş, “Belediye, itfaiye ve Elektrik Kurumu ekiplerinin erken sürede olay yerine gelmesi ve müdahalesi, felaketin büyümesini engeldi” dedi.