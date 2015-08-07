Trafikte yol vermeme kavgasında terör estirildi. Lefkoşa’da Gökhan Çolak adlı kişi, yol vermediği gerekçesiyle darp ettiği Mustafa Günay’ın el bileğini kırdı Evrim KAMALI Lefkoşa’da...

Trafikte yol vermeme kavgasında terör estirildi. Lefkoşa’da Gökhan Çolak adlı kişi, yol vermediği gerekçesiyle darp ettiği Mustafa Günay’ın el bileğini kırdı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 5 Ağustos tarihinde trafik de çıkan yol vermeme kavgası neticesinde müşteki Mustafa Günay’ın sol el bileğini kıran zanlı Gökhan Çolak tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Şevki Arkoç olayla ilgili bulguları aktardı. Arkoç huzurda bulunan zanlı Gökhan Çolak’ın “darp ve vahim zarar” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 5 Ağustos tarihinde Gazeteci Kemal Âşık Caddesi üzerinde saat 11.30’da meydana gelen trafik kavgasında müşteki Mustafa Günay’ın ayağını çekmek sureti ile yere düşürdüğünü ve sol el bileğinin kırılmasına neden olduğunu söyledi. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-i vücut etmesine ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.