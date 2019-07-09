Trafikte reform hazırlığı

Başbakanlıkta dün trafik zirvesi vardı. Başbakan Tatar, Ulaştırma Bakanı Atakan ve Polis Genel Müdürü Manavoğlu ile trafik konusunda acil toplantı yaptı. Toplantıda toplumsal trafik seferberliği ilan edilmesi kararlaştırıldı

Trafik için toplumsal seferberlik ilanı

Başbakanlıkta Başbakan Tatar, Bakan Atakan ve Polis Müdürü Manavoğlu ile trafik zirvesi yapıldı. Tatar, toplumsal trafik seferberliği ilan edildiğini ve reform nitelikli birçok uygulama hayata geçirileceğini açıkladı

Başbakan Ersin Tatar, toplumsal trafik seferberliği ilan edildiğini açıkladı.

Başbakan Tatar, toplumsal trafik seferberliği ilan edilmesi kararı aldıklarını, tarihte görülmemiş, çok büyük ve çok geniş kapsamlı bir trafik güvenliği farkındalık sürecinin başlatılacağını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ile dün trafik konusunda acil toplantı yaptı.

Toplantı ardından açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, ülkede meydana gelen trafik kazaları konusunda dün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantıda ilk olarak Ulaştırma Bakanlığı ve Polis Teşkilatı’nın kendi sorumluluk alanlarına giren konular üzerinde yürüttükleri çalışmaları hakkında bilgi aldığını kaydetti.

“Durum tespitleri yapılmış, kıyaslamalı olarak rakamsal veriler ele alınmış ve trafik kazalarına yönelik kararlı bir mücadelenin başlatılması noktasında ortak bir görüş birliğine varılmıştır” diyen Başbakan Tatar, toplantıda hiç zaman kaybetmeden trafik güvenliği konusunda “toplumsal bir seferberliğin” başlatılması yönünde kararlı bir irade ortaya konduğunu kaydetti.

Toplumsal seferberlik ilanının yanında; eğitim, altyapı ve denetim konularında, reform nitelikli birçok yeni uygulamanın hayata geçirilmesi konusunun da toplantıda ele alındığını aktaran Başbakan Tatar, eğitim konusunda, trafiğin bir ders konusu olarak okullarda işlenmesi, bilgilendirme faaliyetlerinin kampanyalar şeklinde düzenlenmesinin bunlardan bazıları olduğunu belirtti.

Buna ek olarak Polis teşkilatının ihtiyaç duyduğu personel eksikliğinin giderilmesi için gerekli personel alımının yapılmasının bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının gündeminde ele alınacağını söyleyen Başbakan Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“Tüm bunların yanında, tarihte görülmemiş, çok büyük ve çok geniş kapsamlı bir trafik güvenliği farkındalık sürecinin başlatılmasını da kararlaştırmış bulunuyoruz. Tüm medya unsurlarının bu farkındalık sürecinin bir paydaşı olmasını hedefliyoruz.

Trafik kazaları konusuna çareler üretmek gelecek seçimlerle alakalı bir şey değildir. Bu bizim gelecek nesiller adına ortaya koymamız gereken çok önemli bir sorumluluktur. Bu politik olmaktan da öte, siyasi olmaktan da öte insani bir durumdur. Özetle insani duygularla ve devlet ciddiyetiyle ele alınmalıdır.”

“Gençlerimiz bir bir aramızdan ayrılmasın, analar babalar bu acıları bir kez daha yaşamasın diye elimizi hükümet olarak taşın altına koymakta kararlıyız” diyen Başbakan Tatar, bu sürecin sadece Başbakanlık, bakanlıklar veya polisle yürüyecek bir süreç olmadığını, bu sürece tüm halkın dahil olması gerektiğini, toplumsal seferberlik ilan edilmesinin sebebinin de bu olduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar, “Tüm denetimleri yapsak da, dünyanın en güzel yollarına sahip olsak da, dünyanın en ağır cezalarını uyguluyor olsak da, trafik kazalarında en önemli faktör ne acıdır ki yine insandır. Dolayısı ile toplumsal seferberliği çok önemsiyoruz. Bu büyük acıyı ancak hep birlikte çalışırsak sonlandırabiliriz” dedi.

Tüm paydaşlarla daha pek çok ortak karar üretileceğini belirten Başbakan Ersin Tatar, izlenecek süreci kamuoyuyla paylaşacağını, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan Tolga Atakan ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ile konuyla alakalı tüm çalışmaların başlatılması noktasında gerekli görevlendirmelerin yapıldığını söyledi.

Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, gerekli adımların atılacağına dikkat çeken Başbakan Tatar, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Benim insanımıza güvenim tamdır. Toplumsal seferberlikle ve El birliği ile bu sorunumuzu da ortadan kaldıracağımıza inanıyorum.

Bu vesile ile trafik kazalarında yitirmiş olduğumuz tüm insanlarımıza yeniden Allah’tan rahmet yaslı ailelerine de buradan bir kez daha başsağlığı diliyorum.”