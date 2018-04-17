Trafikte 42 bin araç ruhsatsız

Ulaştırma Bakanı Atakan, KKTC’de şu anda trafikte 198 bin 875 araç bulunduğunu, bunlardan sadece 156 bin 616’sının seyrüsefer ruhsatının çıkarıldığını açıkladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, KKTC’de şu anda trafikte 198 bin 875 araç bulunduğunu, bunlardan sadece 156 bin 616’sının seyrüsefer ruhsatının çıkarıldığını açıkladı.

Bugün itibarıyla 41 bini aşkın aracın seyrüseferi olmadığını belirten Bakan Atakan, 1974’ten bu yana toplam araç kaydının 326 bin 387, kayıttan düşen araç sayısının 109 bin 640 olduğunu söyledi.

Bakan Atakan, hurdaya çıkan araç sayısının ise 17 bin 872 olarak açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün “Kayıtları İptal Edilen Araçlar ile Kayıtları İptal Edilmeyip Geçmiş Yıllara Ait Seyrüsefer Borcu Bulunan Araçlar Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı” da görüşüldü.

Kararnamenin uygulanmasına yönelik işlemlerin tamamlanması nedeniyle yürürlükten kaldırılmasını içeren tasarıyla ilgili raporu, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros okudu.

Tasarı üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla milletvekillerinin isimleri tek tek okunarak, “kabul” veya “ret” oyları alındı. Buna göre, 32 kabul oyu verilirken, 18 milletvekili oylamaya katılmadı. Tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

ANGOLEMLİ

Tasarı üzerine söz alan TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, trafik kazalarında kayıplar yaşandığını, konunun önemli olduğunu, yolların kazalara engel olacak şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Angolemli, özellikle duble yollarda orta refüjün arabaların şeritten şeride geçmesine olanak vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Trafikte denetimlerin önemine dikkat çeken Angolemli, polis sayısının yeterli olmadığını, etkin denetim yapılamadığını kaydetti.

Trafik kameralarının caydırıcı olmadığını söyleyen Angolemli, yolların da kötü olduğunu dile getirdi.

Trafik vergisinin verilmediğini, bu yasanın da kayıtsız araçların kayıt yapmasını sağlayama yönelik olduğunu söyleyen Angolemli, “Bu böyle devam edecek çünkü polis yoktur, denetim yoktur” dedi.

Ağır vasıtaların yollarda çökmeye yol açtığını söyleyen Angolemli, ağırlık ölçümünün de yapılmadığını belirtti.

TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar, Girne dağ yolu projesinin ihalesinin önceki hükümet döneminde tamamlandığını söyledi.

Lefkoşa-Girne ana yolundaki çalışmalara değinen Tatar, yol çalışmaları yapılırken bulunan çukur ve kayıplarla ilgili konunun ne olduğunu sordu.

Tatar, en fazla kullanılan yolun Lefkoşa-Girne ana yolu olduğunu da ifade ederek, yolun çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı hakkında bilgi istedi.

Tatar, söz konusu tasarıdaki kararnamenin uygulandığını, yeni bir uygulamanın söz konusu olmadığını kaydetti.

Denetimlerin artması gerektiğini dile getiren Tatar, ödeme yapmayanların affedilmesinin, bu durumun sürmesinin ödeyenler açısından haksızlığa yol açtığını kaydetti.

Tatar, e-devlet projesinin hayata geçmesiyle ödemelerin de daha kolay yapılabileceğini ifade etti.

Tatar, Güzelyurt-Lefke, Girne çevre yolu ile Lefkoşa çevre yolundaki durumla ilgili bilgi istedi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Meclis Genel Kurulu’nda söz aldı. Arıklı, seyrüsefer vergilerinin yollar için kullanılmadığını söyledi.

Arıklı, Araç Kayıt Dairesi’ndeki duruma da değinerek, “İşlemleri elektronik ortamda yapmanın, personel sayısını, ekipmanı artırma yolu yok mu? Devletin en önemli gelir getiren dairelerinden biri bilgisayarı, personeli olmadığı için eyleme gitti. Devlet buradan sadece para alıyor, alt yapısını düzeltmek için kılını kıpırdatmıyor” dedi.

Arıklı, hükümetin bu konuda ciddi düzenleme yapması gerektiğini ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, konuşmaları cevapladı. Atakan, KKTC’de şu anda trafikte 198 bin 875 araç olduğunu, bunların 156 bin 616’sının seyrüseferi olduğunu, bugün itibarıyla 41 bini aşkın aracın ise seyrüseferi bulunmadığını kaydetti.

1974’ten bu yana toplam araç kaydının 326 bin 387 olduğunu belirten Bakan, kayıttan düşen araç sayısının 109 bin 640 olduğunu söyledi.

Bakan Atakan, hurdaya çıkan araç sayısının da 17 bin 872 olduğunu açıkladı.

Araç Kayıt Dairesi’nin ve ilgili birimlerin aynı çatı altında toplanması için sürdürülen çalışmalara değinen Atakan, kompleks bir bina yapılması için ihale süreci olduğunu, ancak binanın tamamlanması için iki- iki buçuk yıl gerektirdiğini söyledi.

“ARAÇ KAYIT TAŞINACAK”

Bu sürede personelin ve vatandaşın mağdur olmaması için Araç Kayıt Dairesi için bina arayışı içinde girdiklerini belirten Atakan, daireyi önümüzdeki günlerde çağdaş bir binaya taşıyacaklarını açıkladı.

ELEKTRONİK ORTAMDA ÖDEME

Elektronik ortamda seyrüsefer ödemesi yapılması konusuna da değinen Atakan, ilgili birimlerin verilerinin uyumlaştırılması konusundaki çalışmalara işaret etti, bu uyumun sağlanırsa araç seyrüseferlerinin elektronik ortamda ödenebileceğini söyledi.

Bakan Atakan, yol çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. Yolların rehabilitasyon süreci içinde olduğunu kaydeden Bakan, bu yıl içinde hayata geçecek 28 projenin 7’sini yerel bütçeden karşılandığını belirtti.

Atakan, Ankara’daki temaslarına da değinerek, Türkiye’nin desteklerine işaret etti.

Bakan Atakan, ana arterlerin aydınlatılması konusuna da değinerek, Gazimağua-Salamis yoluyla ilgili aydınlatma ihalesi konusunda bilirkişi raporu hazırlandığını söyledi.

Atakan’ın konuşmasından sonra tasarı üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Milletvekillerinin isimleri tek tek okunarak, tasarı üzerindeki görüşleri “kabul” veya “red” olarak alındı. ,

Buna göre, 32 kabul oyu verilirken, 18 milletvekili oylamaya katılmadı. Tasarı oy birliğiyle kabul edildi.