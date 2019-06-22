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Trafik yine can aldı

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Tatlısu - Geçitkale anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında 78 yaşındaki Hafız Ali Genç hayatını kaybetti

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Trafik yine can aldı
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Tatlısu - Geçitkale anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 78 yaşındaki Hafız Ali Genç hayatını kaybetti.

Kazada, 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan Kamil Genç, Ziya Tunaç ve Osman Cepheoğlu’nun tedavilerinin Gazimağusa ve Lefkoşa devlet hastanelerinde sürdüğü açıklandı.

Kaza dün saat 11.30 sıralarında, Tatlısu - Geçitkale anayolunun 3 ile 4’üncü kilometreleri arasında oldu. 

55 yaşındaki Kamil Genç yönetimindeki JB 432 plakalı salon araçla Geçitkale’ye doğru seyrettiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti, yolun sağına geçti. Genç’in aracı o esnada karşı istikametten gelen 46 yaşındaki Ziya Tunaç yönetimindeki EK 685 plakalı araca çarptı.

JB 432 plakalı araçta yolcu olan ve ağır yaralanan 78 yaşındaki Hafız Ali Genç kaldırdığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan araç sürücüsü  Kamil Genç, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

EK 685 plaklı araç sürücüsü Ziya Tunaç ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 59 yaşındaki Osman Cepheoğlu’nun tedavisi ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

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