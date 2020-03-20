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Trafik şube amirinden çağrı

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Kararlara uyun, dışarıya çıkmayın

Trafik şube amirinden çağrı

Lefkoşa Trafik Tahkikat Şubesi Amiri Şevket Derindağ, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alınan tüm kararlara uyulması ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkılmaması çağrısında bulundu.

Derindağ’ın paylaşımı şöyle:

“KKTC’nin başkenti Lefkoşa da son durum Bütün Anayollar şehir içi ve sınır kapıları sakin sesiz. Kendi sağlığımız için, alınan tüm kararlara uyalım mecbur kalmadıkça evimizden çıkmayalım. Bu süreçte özelikle sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin Allah yardımcısı olsun kolay gelsin”

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