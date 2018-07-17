Trafik Dairesi’ne bağlı üç birim eski KTHY rezervasyon binasına taşınıyor

KTHY'nin Lefkoşa’daki binalarının bir bölümü, Trafik Dairesi’ne bağlı Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şubesi, Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi ile Ehliyet Tazeleme Birimi binası oluyor

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) açık artırmada Maliye Bakanlığı tarafından 3 milyon 678 bin sterline satın alınan Lefkoşa’daki binalarının bir bölümü, Trafik Dairesi’ne bağlı Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şubesi, Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi ile Ehliyet Tazeleme Birimi binası oluyor.

Söz konusu üç şube ve birim, eski KTHY’nin rezervasyon bölümü olarak hizmet veren binasına taşınacak.

Trafik Dairesi ve bağlı tüm birimlerin, birkaç yıl içinde, Kermiya bölgesinde inşa edilecek Trafik Eğitim Parkuru’na taşınması hedefleniyor. Söz konusu projenin ihalesine yakında çıkılacak.

Öte yandan, araç kayıt ve seyrüsefer harçlarının on-line ödenmesi için devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla sonbaharda bu sisteme geçilecek.

“EN SIKINTILI VE YETERSİZ BİNALARDAN BİRİ”

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin en sıkıntılı ve yetersiz binalardan biri olduğuna dikkat çekti.

Aynı durumun Lefkoşa Ortaköy’de kiralık bir dairede hizmet veren Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şubesi için de geçerli olduğunu kaydeden Bağzıbağlı, beş yıldan beri sahibine binayı boşaltma sözü verildiğini ancak bunun yapılamadığını anlattı.

Bağzıbağlı, hem mal sahibinin mağdur olduğunu, hem de ödenen kiranın kamuya mali yük getirdiğini belirtti.

Kemal Bağzıbağlı, Trafik Dairesi’ne bağlı Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şubesi, Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi ve halen Vergi Dairesi binasında bulunan Ehliyet Tazeleme Birimi’nineski KTHY binasında rezervasyon birimi olarak kullanılanbölümüne taşınmasıyla vatandaşların birçok işlemini tek çatı altında yapabileceğini vurguladı.

ESKİ KTHY BİNASINDA BAKIM ONARIM SÜRÜYOR, FİBER OPTİK BAĞLANTISI YAPILIYOR

“Vatandaş şu anda sınava girmek, ehliyet almak, aracını kaydettirmek için farklı farklı binalara gidiyor. KTHY binasına taşınınca bu ortadan kalkacak” diyen Bağzıbağlı, şu anda taşınılacak KTHY binasının bakım onarımının ve fiber optik bağlantısının yapıldığını kaydetti.

EHLİYET MÜFETTİŞLİĞİ BU AY SONU TAŞINACAK, DİĞERLERİ AĞUSTOSTA

Müsteşar Bağzıbağlı, hedeflerinin bu ay sonuna kadar Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şubesi’ni buraya taşımak olduğunu, diğer iki şubenin ise ağustosun ilk yarısı içinde yeni yerlerine taşınmasını planladıklarını söyledi.

EHLİYET SINAVINDA TEORİK KISIM BİLGİSAYAR ORTAMINDA DA YAPILACAK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, AB yasaları çerçevesinde trafik kuralları ve sürüş ehliyeti sınavlarında düzenlemelere gidilmesi için çalışmaların devam ettiğini, bu çerçevede ehliyet sınavlarının teorik kısmının bilgisayar ortamında da yapılacağını açıkladı.

Bağzıbağlı, bu uygulamanın Mayıs 2019’da yürürlüğe girmesinin planlandığını, dolayısıyla yeni binada buna yönelik altyapının da kurulacağını söyledi.

KAYIT VE SEYRÜSEFERDE ONLINE ÖDEME SONBAHARDA

Kemal Bağzıbağlı, araç kayıt ve seyrüsefer harçlarının on-line ödenebilmesi için de sistem çalışmalarının devam ettiğini belirterek “İş planımız çıktı. Sonbahara bu sisteme geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

“ESAS PROJE TRAFİK EĞİTİM PARKURU… İHALE YAKINDA”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Trafik Dairesi’ne bağlı birimlerin eski KTHY binasına taşınmasının da bir nevi geçici çözüm olduğunu çünkü Lefkoşa’nın Kermiya bölgesinde Trafik Eğitim Parkuru projesinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Çizimleri yapılan ve finansmanı Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanacak bu projeyle Trafik Dairesi ve tüm birimlerinin buraya taşınacağını kaydeden Bağzıbağlı, yakın zamanda yapımı için ihaleye çıkılacağını; birkaç yıl zaman alacak proje tamamlanınca ehliyet sınavına girecek sürücü adaylarının da bu bölgedeki parkurda sürüş yapabileceğini anlattı.

3 MİLYON 678 BİN STERLİNE SATILMIŞTI

Tasfiye halindeki KTHY’nin Lefkoşa’daki genel müdürlük ve yönetim binaları 22 Haziran’da üçüncü kez açık artırma usulüyle satışa çıkarılarak, tek teklifi sunan Maliye Bakanlığı’na 3 milyon 678 bin sterline satılmıştı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, binaların ihtiyaç duyulan daireler için kullanılacağını, devletin malı olarak kalacağını söylemişti.