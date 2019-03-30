Trafiğe üç ayda 8 can

Ülkenin kanayan yarası ölümlü trafik kazalarından bir türlü ders alınmıyor. Önceki akşamki kazayla bu yılın ilk üç ayında meydana gelen kazalarda ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 2019'da meydana gelen kazalarda ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Önceki gece saat 23.55’te Gazimağusa-Lefkoşa anayolunun 18-20’nci kilometrelerinde Pirhan ve İnönü kavşakları arasındaki kazada, Lefkoşa istikametine seyreden İskele’de sakin Coşkun Özkıyıkçı yönetimindeki MM 997 plakalı salon araç, dikkatsizlik sonucu yolun sağından ve orta refüjden yoldan çıkıp karşı şeride girdi. MM 997 plakalı araç, Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine giden Yeniboğaziçi’nde sakin 33 yaşındaki Mehmet Yaba yönetimindeki KS 576 plakalı Jeep aracın önünü tıkayarak çarpıştı. Kazada MM 997 plakalı araç sürücüsü Coşkun Özkıyıkcı ve araçta yolcu olarak bulunan 34 yaşındaki Tuba Kılıç kaza yerinde yaşamlarını yitirdi. Bu araçtaki yolcu 32 yaşındaki İpek Özyaşamış ise ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. KS 576 plakalı araç sürücüsü Mehmet Yaba ise ambulansla önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, tedavisinin ardından da Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildi.